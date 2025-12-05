Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da Artistik Buz Pateni 1. Bölge Yarışması başladı

        Artistik Buz Pateni 1. Bölge Yarışması, ilk gün müsabakalarıyla Tekirdağ'da başladı.

        Giriş: 05.12.2025 - 12:04 Güncelleme: 05.12.2025 - 12:04
        Tekirdağ'da Artistik Buz Pateni 1. Bölge Yarışması başladı
        Artistik Buz Pateni 1. Bölge Yarışması, ilk gün müsabakalarıyla Tekirdağ'da başladı.

        Süleymanpaşa Olimpik Buz Sporları Salonu'nda Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen organizasyona Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerindeki 19 kulüpten 183 sporcu katılıyor.

        Üç gün sürecek yarışlar 5 farklı kategoride yapılıyor.

        Türkiye Buz Pateni Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Dilek Kocaman, AA muhabirine Tekirdağ'ın güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Sporcuların 3 gün boyunca yarışlarda mücadele edeceğini ifade eden Kocaman, "İlimizde ilk defa bölge yarışları düzenleniyor. Sporcular kadar bizler de heyecanlıyız. Federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Üç gün boyunca heyecan devam edecek. Sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

        Buz pateni antrenörü Uğur Aydın da yarışmaya 5 sporcuyla katıldıklarını dile getirdi.

        Tekirdağ'da böyle bir yarışma düzenlendiği için mutlu olduklarını belirten Aydın, "Burada yapılacak yarışların ardından sporcularımız 2. bölge yarışlarına katılacak. Orada da derece yapan sporcularımız Türkiye şampiyonasına katılacak. Sporcularımızın derece alarak ilimizin adını duyurmalarını istiyoruz. Sporcularımız için güzel bir yarış olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

