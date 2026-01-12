Habertürk
        Tekirdağ'da direğe çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'da direğe çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'da otomobilin direğe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 15:02 Güncelleme: 12.01.2026 - 15:02
        Tekirdağ'da direğe çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da otomobilin direğe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        S.Y. idaresindeki 59 ZK 340 plakalı otomobil, İnönü Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü S.Y. ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

