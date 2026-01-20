Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da park halindeki polis aracına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki polis aracına, elektrik direğine ve başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 07:56 Güncelleme: 20.01.2026 - 07:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da park halindeki polis aracına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki polis aracına, elektrik direğine ve başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        İnönü Caddesi'nde A.A. yönetimindeki 59 AE 388 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki polis aracına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından bir elektrik direği ile park halindeki başka bir araca daha çarptı.

        Kazada otomobilin sürücüsü ile yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!
        7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor
        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
        Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Alkollü sürücünün kullandığı araç bariyere ok gibi saplandı... O anlar kame...
        Alkollü sürücünün kullandığı araç bariyere ok gibi saplandı... O anlar kame...
        Tekirdağ'da sobayı tinerle yakmaya çalışan 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da sobayı tinerle yakmaya çalışan 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da lodosta sahili kırmızı yosunlar kapladı
        Tekirdağ'da lodosta sahili kırmızı yosunlar kapladı
        Tekirdağ'da zabıta ekiplerinden izinsiz afiş reklamlara denetim
        Tekirdağ'da zabıta ekiplerinden izinsiz afiş reklamlara denetim
        Egemen'in 'itfaiyeci' olma hayali doğum gününde gerçekleşti
        Egemen'in 'itfaiyeci' olma hayali doğum gününde gerçekleşti
        Otizme değil hayallere odaklandı: 16 yaşında itfaiyeci üniformasıyla doğum...
        Otizme değil hayallere odaklandı: 16 yaşında itfaiyeci üniformasıyla doğum...