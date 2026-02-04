Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 10:18 Güncelleme: 04.02.2026 - 10:18
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, NARVAS (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) ihbarları doğrultusunda 26 Ocak-2 Şubat 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda 11 ilçedeki 62 mahallede yapılan 163 uygulamada, "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçundan 164, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 31 olmak üzere 195 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Operasyonlarda, 851 gram çeşitli uyuşturucu, 2 bin 665 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 115 bin 205 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden adli makamlara sevk edilen 13'ü uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

