        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavganın şüphelisi tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 15:21 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:21
        Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavganın şüphelisi tutuklandı
        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kızılpınar Mahallesi'nde Nevzat Algan'ın yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgaya karıştığı belirlenen V.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Çerkezköy Adliyesine sevk edilen V.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Kızılpınar Mahallesi'nde dün V.Ö. ile Nevzat Algan arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Algan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

        Şüpheli V.Ö, olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

