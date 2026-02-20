Canlı
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde ramazan ayı dolayısıyla bilgilendirme standı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        20.02.2026 - 10:12
        Hastanenin Manevi Destek Birimi tarafından kurulan stantta hasta ve hasta yakınları ile hastane personeline bilgilendirme yapıldı.

        Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve hastane yöneticileri de standı ziyaret ederek bilgi aldı.

        - Tekirdağ NKÜ’de "Siber Vatan Programı" eğitimi düzenlendi

        Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 81 ilde yürütülen "Türkiye Siber Vatan Programı 2026" kapsamında, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) eğitim düzenlendi.

        Trakya Kalkınma Ajansı ile NKÜ iş birliğinde düzenlenen eğitim programı, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirildi.

        Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda siber güvenlik alanında nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan programın 2026 yılı faaliyetleri kapsamında düzenlenen eğitime 40 öğrenci katıldı.

        Öğrenciler, teorik eğitimlerin yanı sıra senaryo bazlı uygulamalarla siber olaylara müdahale yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu.

        - Ergene'de üreticiler bilgilendirildi

        Ergene ilçesinde zirai ilaç kullanımı konusunda çiftçilere bilgilendirme yapıldı.

        Ergene Belediyesi tarafından "Zirai İlaçların Doğru ve Bilinçli Kullanımı" konulu bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

        Programda üreticilere zirai ilaçların ne zaman ve ne kadar kullanılacağı ile toprağa ve ürünlere etkileri konusunda bilgi verildi.

        Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, programda yaptığı konuşmada, amaçlarının hem ürün verimliliğini artırmak hem de toprağı ve insan sağlığını koruyarak sürdürülebilir tarımı güçlendirmek olduğunu ifade etti.

        Topak, belediye olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

