Muratlı Atatürk Stadyumu yeniden açıldı

Muratlı Atatürk Stadyumu yeniden müsabakalara açıldı.

Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Kurulu Başkanlığı tarafından yaptırılan sahanın halı değişim ve tamirat işlemi sonrası onay geldi. Valilikten gelen yetkililer, Muratlı Atatürk Stadyumu’nu inceledi. Yapılan kontroller sonrasında, stadyumun müsabaka oynamak ve antrenman yapmak için uygun olduğu kararı verildi. 3 aydır kapalı olan stadyum yüzünden kendi evinde maçlarını dışarıda oynamak durumunda kalan spor kulübü temsilcileri ise rahat bir nefes aldı. Taraftar desteğinin eksikliğini artık hissetmeyeceklerini ifade eden sporcular ise Valilik yetkililerine teşekkür etti.

TEKİRDAĞ 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:49

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.