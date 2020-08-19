Karantinadan çıkıp nüfus müdürlüğünde işlem yaptırmak istedi

'İyi ki senin kızınım'

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Covid19 testi pozitif olan bir yakını olması nedeniyle kontrol amaçlı karantinada tutulan vatandaş, nüfus müdürlüğüne gelerek işlem yaptırmak isteyince panik yaşandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Covid19’lu yakını olması sebebiyle karantina altında tutulduğu öğrenilen bir vatandaşın nüfus müdürlüğüne gelerek işlem yaptırmak istedi. Görevli memurlardan birinin durumu fark etmesinin ardından vatandaş dışarı çıkarıldı. Sonrasında müdürlük çalışanları ve binadaki diğer çalışanlar dışarı çıkarılarak kapsamlı dezenfekte işlemi yapıldı. Dezenfekte işlemlerinin tamamlanmasının ardından işlemler devam etti.

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