Ormanda kaybolan Şehmus, 8´inci günde bulundu (4)

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BABASINA TESLİM EDİLDİ

Ormanda kaybolduktan 8 gün sonra bulunan Şehmus Ele, Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı´ndaki işlemlerinin ardından babası Vahit Ele´ye teslim edildi. Oğulunun bulunmasından büyük mutluluk duyduğunu soyleyen Vahit Ele, "Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı´nın Her bir birimine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Yürümekte güçlük çektiği görülen Şehmus Ele, kendisini yorgun hissettiğini söyledi. Şehmus Ele, "Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı´na teşekkür ediyorum. Şu anda konuşamıyorum, daha sonra iyi olduğumda konuşurum" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Şafak TAŞOYAR-Savaş ATAK

2022-07-19 18:15:18



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