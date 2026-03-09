Tekirdağ merkezli tefecilik operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Tekirdağ ve Sakarya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda silah, fişek, para sayma makinesi ve çok sayıda senet ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i ev hapsi, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Tekirdağ merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
HAKLARINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
AA'daki habere göre; Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptıkları öne sürülen zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.
9 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tekirdağ ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
ADRESLERE ARAMALAR YAPILDI
Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 235 fişek, 2 şarjör, 2 para sayma makinesi, 128 dolu senet, 25 boş senet, 4 boş çek, 3 dekont, 5 ajanda, 2 bilgisayar, 8 cep telefonu ve tablet ele geçirildi.
5 KİŞİYE EV HAPSİ TALEBİ
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i ev hapsi tedbiriyle, 2'si adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.