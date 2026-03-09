Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Tekirdağ merkezli tefecilik operasyonunda 9 zanlı yakalandı

        Tekirdağ merkezli tefecilik operasyonunda 9 zanlı yakalandı

        Tekirdağ ve Sakarya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda silah, fişek, para sayma makinesi ve çok sayıda senet ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i ev hapsi, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Tekirdağ merkezli tefecilik operasyonu: 9 gözaltı

        Tekirdağ merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

        HAKLARINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

        AA'daki habere göre; Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptıkları öne sürülen zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.

        9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tekirdağ ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

        ADRESLERE ARAMALAR YAPILDI

        Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 235 fişek, 2 şarjör, 2 para sayma makinesi, 128 dolu senet, 25 boş senet, 4 boş çek, 3 dekont, 5 ajanda, 2 bilgisayar, 8 cep telefonu ve tablet ele geçirildi.

        5 KİŞİYE EV HAPSİ TALEBİ

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i ev hapsi tedbiriyle, 2'si adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.

