Tekirdağ Belediye başkan adayları kimlerdir? Tekirdağ Belediyesi hangi partide? Tekirdağ Belediye başkanı kimdir? Tekirdağ Belediyesi hangi partide? Tekirdağ Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Tekirdağ Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Tekirdağ Belediyesini hangi parti kazandı ve Tekirdağ Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Tekirdağ yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:18 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:18 facebook

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