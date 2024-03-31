Tekirdağ Belediye başkan adayları kimlerdir? Tekirdağ Belediyesi hangi partide? Tekirdağ Belediye başkanı kimdir?
Tekirdağ Belediyesi hangi partide? Tekirdağ Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Tekirdağ Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Tekirdağ Belediyesini hangi parti kazandı ve Tekirdağ Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Tekirdağ yerel seçim sonuçları..
Tekirdağ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Tekirdağ Belediye Başkanlığını 318246 alınan oy ve %51.18 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Kadir Albayrak kazanmıştır.
Tekirdağ Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Cumhuriyet Halk Partisi 7
Adalet ve Kalkınma Partisi 3
Demokratik Sol Parti 1
Tekirdağ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİTUNCAY SAĞIROĞLU - EMEP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SEYFETTİN ÖZYURT - MP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CANDAN YÜCEER - CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İSA IŞIK - AP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SADİ ÖZDEMİR - DEM Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CEM SOLMAZ - TKH Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ZAFER İNANDILAR - DP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İLHAN GÜZELGÜN - DSP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı EMİR AHMET ARDA - TKP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ERTUĞRUL ORTA - VATAN Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CÜNEYT YÜKSEL - AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET İLKER ATASEVER - İYİ Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FATİH ALTINTAŞ - ZP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FİLTEKİN ŞEN - YENİDEN REFAH Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BARIŞ TUNCA - MEMLEKET Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CEMAL ÇINAR - HÜDAPAR Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İLYAS SABANCI - BTP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı VEYSİ TETİK - HAKPAR Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AHMET AKÇAY - Gelecek Partisi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ŞİMŞEK NİŞANCİ - BĞMSZ Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
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