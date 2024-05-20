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        Teknede yaktıkları ateş sonları oldu

        Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yaptırdıkları teknede ısınmak için yaktıkları ateşin dumanından zehirlenen iki kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:31 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:32
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        Teknede yaktıkları ateş sonları oldu
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        Tekirdağ'da yaşayan Faik Kırcı (44) ve Murat Beycan (35), Ovatekkeönü köyünde bulunan bir ahşap tekne atölyesine tekne siparişi verdi.

        BOŞ BOYA KUTUSUNDA ATEŞ YAKTILAR

        Üretim aşamasındaki tekneyi görmek için önceki gün kente gelen Kırcı ve Beycan, geceyi geçirmek için girdikleri inşa halindeki teknenin makine dairesinde ısınmak için boş boya kutusunun içinde ateş yaktı.

        TERSANEYE GELEN USTALAR BULDU

        Sabah tersaneye gelen ustalar, Kırcı ve Beycan'ı hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ateşin dumanından zehirlenen Kırcı ve Beycan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kırcı ve Beycan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        #tekne
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        #bartın
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