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Ocak-Ağustos 2020 döneminde Türkiye’nin gerçekleştirdiği teknik tekstil ihracatı geçen yılın tamamında yapılan teknik tekstil ihracatının üzerine çıkarak, 1.8 milyar dolara ulaştı. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği'nden (İTHİB) yapılan açıklamayla, teknik tekstil ihracatına ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, kişisel koruyucu donanım ürünleri ihracatındaki hibelerin kaldırılmasıyla teknik tekstil ihracatının daha da artacağını belirterek, kişisel koruyucu donanım ürünlerine ilişkin hibelerin kaldırılmasını çağrısında bulundu.

Pandemi nedeniyle nisan ve mayıs ayında ciddi bir kayıp yaşayan tekstil sektörüne ilişkin ağustos ayı rakamlarının yüz güldürdüğünü bildiren Öksüz, tekstil ve ham maddeleri ihracatında yüzde 6,6 artış yaşandığını, ağustos ayında özellikle ev tekstili ihracatında yüzde 8,3, örme kumaş ihracatında yüzde 5,3 artış gözlemlendiğini aktardı.

Öksüz, "1 Ocak-31 Ağustos döneminde Türkiye'den yapılan teknik tekstil ihracatı, 2019 yılında toplamda yapılan teknik tekstil ihracatının üzerine çıkarak, yıllık 1,8 milyar dolara ulaştı. Sektörün son 12 aylık ihracatı ise 2,3 milyar dolar değerinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Ham madde temininde yurt dışına bağlı olmayan teknik tekstil sektörünün, pandemi sınavından başarıyla çıktığını aktaran Öksüz, "Hedef yükselterek 2020 yılı sonunda ihracatımızın 2,5 milyar doları aşmasını, 2021 yılında ise 3 milyar dolar ihracat verisine ulaşmayı hedefliyoruz. Ancak hedeflerimize ulaşabilmemiz için hibe oranlarının kaldırılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

“KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ÜRÜNLERİ İHRACATINA YÖNELİK HİBELER KALDIRILMALI”

Ham madde temininde yurt dışına bağlı olmayan teknik tekstil sektörünün, pandemi sınavından başarıyla çıktığını aktaran Öksüz,

“Ocak – Ağustos döneminde yaklaşık 1.8 milyar dolar değerinde teknik tekstil ihracatıyla yıllık ihracat verisini aştık. Son 12 aylık ihracatımız ise 2.3 milyar dolar değerinde gerçekleşti. Bu kapsamda hedef yükselterek 2020 yılı sonunda ihracatımızın 2.5 milyar doları aşmasını, 2021 yılında ise 3 milyar dolar ihracat verisine ulaşmayı hedefliyoruz. Ancak hedeflerimize ulaşabilmemiz için hibe oranlarının kaldırılması gerekmektedir.

AB’nin Çin’den maske ithalatı son birkaç ayda 10 milyar Euro'yu aştı. Türkiye ise hibeler sebebiyle maalesef fiyat tutturmada başarılı olamıyor ve Çin tüm piyasaya hakim durumda. Türkiye’de kişisel koruyucu donanım ürünleri ihracatında hibe şartı var. Ancak hibe şartının ivedilikle kaldırılması gerekiyor. Küresel ölçekte kişisel koruyucu donanım ürünlerine ilişkin talepte bir doygunluğa ulaşıldıktan sonra hibelerin kaldırılmasının bir önemi bulunmayacak. Tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak Nisan - Mayıs ayında yaşadığımız kayıpları en az hasarla atlatabilmemiz için küresel ölçekte talebi hâlâ çok yoğun olan kişisel koruyucu donanım ürünlerinde hibelerin kaldırılması gerekiyor.

Esnek üretim yapımız, lojistik kabiliyetimiz, ve güçlü adaptasyon kabiliyetimizle öncü bir sektörüz. Rakiplerimize karşı avantajlarımızı mevcut hibe şartı sebebiyle kullanamıyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisimiz öncülüğünde başlatılan üretim seferberliği ile birkaç ay gibi bir sürede dört yüzden fazla firmamız kişisel koruyucu donanım ürünleri üretimine başladı. İhtiyaçlar çerçevesinde hızla kapasite artışına giden sektörlerimiz yeni gelecek talepleri rahatlıkla karşılayabilecek alt yapıya sahiptir."