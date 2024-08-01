Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST 2024, ülkenin dört bir yanında gerçekleştirilecek etkinliklerle heyecan yaratmaya hazırlanıyor. Teknolojiye ilgi duyan gençler, mühendisler ve girişimciler için büyük fırsatlar sunan bu festival, çeşitli yarışma kategorileriyle dikkat çekiyor. Peki, TEKNOFEST 2024 ne zaman başlıyor? Hangi yarışma kategorileri bu yıl öne çıkıyor?