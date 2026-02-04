TEKNOFEST başvurusu nasıl yapılır? TEKNOFEST 2026 ne zaman gerçekleşecek?
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl da teknoloji meraklıların katılımıyla gerçekleşecek. Her yıl Eylül-Ekim aylarında yapılan festivalde, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, bilim atölyeleri, sergiler ve seminerlerle birlikte yenilikçi projeler sergilenerek gençlerin teknolojiye olan ilgisi artması hedefleniyor. Peki, 2026 TEKNOFEST ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...
Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2026 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşecek festivalde, Roket Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışması ve Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması gibi birçok yarışma kategorisi bulunuyor. Bu kapsamda “2026 TEKNOFEST ne zaman, nerede olacak, başvurular nereden yapılır?” sorularının yanıtı haberimizde...
TEKNOFEST 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, 2026 yılında 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleşecek.
TEKNOFEST 2026 BAŞVURU TARİHLERİ
Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmalarının başvuru süreci 15 Ocak itibarıyla başladı. Başvurular 20 Şubat 2026 tarihine kadar alınmaya devam edecek.
TEKNOFEST BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TEKNOFEST 2026 başvuruları https://teknofest.org/ adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.
TEKNOFEST 2026’DA KAÇ YARIŞMA OLACAK?
TEKNOFEST, 2026 yılında ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans, lisansüstü, mezun, girişim ve özel sektörden katılımcılar ile uluslararası katılıma açık olmak üzere 52 ana kategori ve 127 alt kategoride teknoloji yarışmasına ev sahipliği yapacak.
Roket Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışması ve Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması, bu yıl öne çıkan kategoriler arasında yer alıyor.
Bu yıl ayrıca Elektronik Harp Yarışması, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması, Maden Teknolojileri Yarışması, FPV Drone İzleme Yarışması ve İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması ilk kez başvuruya açılıyor.