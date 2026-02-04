TEKNOFEST 2026’DA KAÇ YARIŞMA OLACAK?

TEKNOFEST, 2026 yılında ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans, lisansüstü, mezun, girişim ve özel sektörden katılımcılar ile uluslararası katılıma açık olmak üzere 52 ana kategori ve 127 alt kategoride teknoloji yarışmasına ev sahipliği yapacak.

Roket Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışması ve Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması, bu yıl öne çıkan kategoriler arasında yer alıyor.

Bu yıl ayrıca Elektronik Harp Yarışması, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması, Maden Teknolojileri Yarışması, FPV Drone İzleme Yarışması ve İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması ilk kez başvuruya açılıyor.