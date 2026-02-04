Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TEKNOFEST başvuru tarihleri: TEKNOFEST 2026 ne zaman, nerede yapılacak, kaç yarışma olacak?

        TEKNOFEST başvurusu nasıl yapılır? TEKNOFEST 2026 ne zaman gerçekleşecek?

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl da teknoloji meraklıların katılımıyla gerçekleşecek. Her yıl Eylül-Ekim aylarında yapılan festivalde, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, bilim atölyeleri, sergiler ve seminerlerle birlikte yenilikçi projeler sergilenerek gençlerin teknolojiye olan ilgisi artması hedefleniyor. Peki, 2026 TEKNOFEST ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 16:06 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2026 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşecek festivalde, Roket Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışması ve Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması gibi birçok yarışma kategorisi bulunuyor. Bu kapsamda “2026 TEKNOFEST ne zaman, nerede olacak, başvurular nereden yapılır?” sorularının yanıtı haberimizde...

        2

        TEKNOFEST 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, 2026 yılında 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleşecek.

        3

        TEKNOFEST 2026 BAŞVURU TARİHLERİ

        Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmalarının başvuru süreci 15 Ocak itibarıyla başladı. Başvurular 20 Şubat 2026 tarihine kadar alınmaya devam edecek.

        4

        TEKNOFEST BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        TEKNOFEST 2026 başvuruları https://teknofest.org/ adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

        TEKNOFEST 2026 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TEKNOFEST 2026’DA KAÇ YARIŞMA OLACAK?

        TEKNOFEST, 2026 yılında ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans, lisansüstü, mezun, girişim ve özel sektörden katılımcılar ile uluslararası katılıma açık olmak üzere 52 ana kategori ve 127 alt kategoride teknoloji yarışmasına ev sahipliği yapacak.

        Roket Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışması ve Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması, bu yıl öne çıkan kategoriler arasında yer alıyor.

        Bu yıl ayrıca Elektronik Harp Yarışması, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması, Maden Teknolojileri Yarışması, FPV Drone İzleme Yarışması ve İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması ilk kez başvuruya açılıyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!