TEKNOFEST Girişim Programı'nda 4. dönem başlıyor

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarının finalistleri ve Take Off İstanbul’da yer alan girişimlere özel olarak hayata geçirilen TEKNOFEST Girişim Programı’nın 4. Dönemi’nde yer alacak girişimler belli oldu.

İlk kez 2022 yılında hayata geçirilen TEKNOFEST Girişim Programı, geride kalan üç dönemde 46 girişime toplam 9,6 milyon TL’lik maddi destek sağladı. Yapılan açıklamaya göre yeni dönemle birlikte girişimcilere; eğitimden mentorluk hizmetine, ofis ve prototipleme atölyelerinden yatırımcı görüşmelerine kadar 11 farklı alanda kapsamlı destek sunuluyor. Programı başarıyla tamamlayan girişimciler ise 800 bin TL’ye kadar hisseye dönüştürülebilir yatırım desteği almaya hak kazanıyor.

TEKNOFEST Girişim Programı, 4. döneminde desteklenecek girişimleri açıkladı.

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İşte tarımdan otomotive, sürdürülebilirlikten mobiliteye kadar farklı alanlarda çözümler sunan girişimler:

• Agrovech: TEKNOFEST Girişim Programı’nın 4. Dönemi’nde yer alacak girişimlerden Agrovech Tarım ve sanayide sürdürülebilirliği önceliklendirerek; yapay zeka destekli drone, uydu ve IoT teknolojileriyle geniş arazilerin akıllı, verimli ve bütüncül bir şekilde izlenmesini mümkün kılıyor.