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TEKNOFEST'te Hasan Can Kaya'ya abaküslü tepki

Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programında Elazığ'da bulunan Fırat Üniversitesi hakkında yaptığı abaküs şakası tepki çekmişti. TEKNOFEST'te Fırat Üniversitesi, Tarım Teknolojileri alanında birincilik elde ederken, 'TÜBA Doktora Bilim Ödülleri' alanında ise üçüncülük elde etme başarısını gösterdi. Ödüle layık görülen öğrenciler Hasan Can Kaya'ya gönderme yaparak stantlarına abaküs koydu

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  • TEKNOFEST'te Hasan Can Kaya'ya abaküslü tepki

    Hasan Can Kaya, 'Konuşanlar' programına katılan konuklarından birine "Ne mezunusun?" diye sordu. Genç kız ise, "Elazığ, Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum" cevabını verdi. Bunun üzerine Kaya, "Elazığ Bilgisayar Mühendisliği... Bilgisayar yok ama. Bu çocukların abaküsü var ya, onunla yapıyorlar" dedi.
  • TEKNOFEST'te Hasan Can Kaya'ya abaküslü tepki

    Bunun üzerine Hasan Can Kaya'ya birçok kişi tepki gösterdi.

    "ŞEHRİMİZİ VE ÜNİVERSİTEMİZİ KÜÇÜMSEMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

    Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Ülkemizi uluslararası alanda temsil eden ve saygınlığı olan Fırat Üniversitemize yönelik konuşmalarından dolayı Hasan Can Kaya’yı kınıyorum. Aziz şehrimizi ve Fırat Üniversitemizi küçümsemek hiç kimsenin haddine değildir" sözleriyle Hasan Can Kaya'ya tepki gösterdi. 
  • TEKNOFEST'te Hasan Can Kaya'ya abaküslü tepki

    "ESEFLE KINIYORUM"

    AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ise tepkisini "Aziz şehir Elazığ’ı ve Bilimin Parlayan Yıldız’ı, binlerce mezunu olan Fırat Üniversitesi’ne yönelik aşağılayıcı konuşmalarınızdan dolayı sizi esefle kınıyorum. Aziz şehrimiz sahipsiz değildir!" şeklinde dile getirdi.
  • TEKNOFEST'te Hasan Can Kaya'ya abaküslü tepki

    FIRAT ÜNİVERSİTESİ: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR

    Fırat Üniversitesi ise Hasan Can Kaya’dan özür beklediklerini belirterek hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

    Yapılan açıklamada, "Bir medya platformunda yayınlanan programda üniversitemiz ve şehrimizle ilgili küçük düşürücü ifadelerde bulunan Hasan Can Kaya isimli sunucuyu kınıyor, şehrimizden ve üniversitemizden özür dilemesini bekliyoruz. Ayrıca ilgili kişiyle ilgili hukuki süreç de başlatılacaktır" denildi.
  • TEKNOFEST'te Hasan Can Kaya'ya abaküslü tepki

    TEKNOSFEST'TE ÖDÜL KAZANDILAR

    Hasan Can Kaya'ya tepkiler çığ gibi büyürken abüküs şakasına en güzel cevabı bir gün sonra Elazığ Üniversitesi'nin öğrencileri TEKNOFEST'te kazandıkları ödülle verdi.

     Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Üniversitemiz öğrencileri TEKNOFEST yarışmalarında Tarım Teknolojileri alanında birincilik ve TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri alanında da üçüncülük elde etme başarısını göstermiştir. Danışman hocalarımızı ve sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.
  • TEKNOFEST'te Hasan Can Kaya'ya abaküslü tepki

    Ödüle layık görülen öğrenciler Hasan Can Kaya'ya gönderme yaparak stantlarına abaküs koydu.

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