Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olarak adlandırılan TEKNOFEST 2024, yurdun dört bir yanında gerçekleştirilecek etkinliklerle heyecan yaratmaya hazırlanıyor. Teknolojiye ilgi duyan gençler, mühendisler ve girişimciler için büyük fırsatlar sunan bu festival, çeşitli yarışma kategorileriyle dikkat çekiyor. Peki, TEKNOFEST 2024 ne zaman başlıyor? Hangi yarışma kategorileri bu yıl öne çıkıyor? İşte merak edilenler...