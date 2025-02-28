TEKNOFEST’te insansız kara aracı yarışması

İnsansız kara araçlarının, ateş desteği gibi kritik görevleri de yerine getirerek, harp koşullarındaki olayları başarıyla gerçekleştirebilmesi amacıyla düzenlenen yarışmada katılımcı ekipler, araçlarını uzaktan kontrol, yarı-otonom ve tamamen otonom modlarında yönetebilecekler. Aracın yönlendirilmesi, seyrüsefer algoritmaları, arka planda çalışan yazılımlar ve araç üzerindeki algılayıcılardan elde edilen verilerin entegrasyonu ile sağlanacak. Bu süreç, yarışmaya katılan ekiplerin araç dinamiği, mekanik üretim, elektronik tasarım, yazılım geliştirme, sistem seviyesi düşünme, sistem mimarisi ve sistem tümleştirme gibi alanlarda uzmanlık gerektiren yetkinliklerini sergilemelerine olanak tanıyacak.

Ekiplerin, mekanik ve elektronik gibi alanlarda güçlü bir bilgiye sahip olması beklenirken, yarışmacıların sistem tümleştirme ve çeşitli mühendislik disiplinlerinde bilgi birikimiyle yarışmaya dahil olmaları gerekiyor.

Başvuruların 1 Mart tarihinde sona erdiği yarışmada birincilik ödülü 250 bin TL, ikincilik ödülü 200 bin TL, üçüncülük ödülü ise 150 bin TL olarak belirlendi.