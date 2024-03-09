Teksüt Bandırmaspor-Bodrum FK: 0-0 (MAÇ SONUCU)
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelen Teksüt Bandırmaspor ile Bodrum FK, 0-0 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile Bodrum FK, 0-0 berabere kaldı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Kemal Elmas, Ramazan Ufuk Avdaş
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte (Dk. 78 Badji), Emirhan Aydoğan (Dk. 78 Emre Adıgüzel), Metehan Mimaroğlu, Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 60 Jozefzoon), Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan, Mucahit Albayrak (Dk. 78 Mustafa Çeçenoğlu), Gakpa (Dk. 67 Doğan Can Davas)
Bodrum FK: Sousa, Celustka (Dk. 62 Erkan Değişmez), Samet Yalçın, Haqi Osman (Dk. 77 Celal Dumanlı), Pedro Brazao (Dk. 90 Ege Birsel), Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Cenk Şen, Burak Çoban (Dk. 62 Imeri)
Sarı kartlar: Dk. 85 Celal Dumanlı, Dk. 90+4 Sousa (Bodrum FK), Dk. 90+5 Zafer Görgen (Teksüt Bandırmaspor)