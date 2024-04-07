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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK: 1-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'de play-off yarışını yakından ilgilendiren maçta Teksüt Bandırmaspor ile Manisa FK 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 15:51 Güncelleme: 07.04.2024 - 15:51
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        Ne Bandırma ne Manisa!
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        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Teksüt Bandırmaspor evinde Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.

        Stat: Bandırma 17 Eylül

        Hakemler: Batuhan Kolak, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Serdar Osman Akarsu

        Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte, Emirhan Aydoğan (Dk. 61 Mehmet Özcan), Soukou (Dk. 61 Jozefzoon), Metehan Mimaroğlu (Dk. 84 Mustafa Çeçenoğlu), Doğan Can Davas (Dk. 37 Emre Batuhan Adıgüzel), Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 85 Taha Batuhan Yayıkçı), Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak

        Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın, Rroca (Dk. 65 Mary), Oğuz Gürbulak, Kerim Frei (Dk. 46 Bekir Karadeniz) , Grovac, Dokanovic (Dk. 46 Topalli), Diallo (Dk. 82 Ofkir), Alberk Koç, Sinan Osmanoğlu, Sandro Lima (Dk. 90+5 Kazım Can Kahya)

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        Goller: Dk. 44 Djitte (Bandırmaspor), Dk. 90+1 Mary (Manisa FK)

        Kırmızı kartlar: Dk. 32 Mücahit Albayrak, Dk. 32 Yusuf Şimşek (Teknik direktör) (Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 58 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 68 Grovac (Manisa FK)

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