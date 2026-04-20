Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Teleferik kazası davasında karar! | Son dakika haberleri

        Teleferik kazası davasında karar!

        Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin davada karar açıklandı. Davada 12 sanıktan 8'i, 3 yıl 4 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında ise beraat kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 16:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin davada, tutuksuz yargılanan 12 sanıktan 8'i, 3 yıl 4 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.

        AA'da yer alan habere göre Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 11. duruşmasına aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 6 tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada son savunmasını yapan Mesut Kocagöz, mütalaaya katıldığını belirterek, beraatini talep etti. Savcılığın ceza talebine itiraz eden sanık Ahmet Buğra Samsunlu ise suç tarihinde genel müdür vekili olarak görevli olduğunu belirterek, "O sırada yetkin personeller vardı. Teleferik işletmesinde konunun uzmanı bir müdür ve teleferik işletmesi yetkilisi görevlendirilmemişti. Şirketin en üstündeydim. Sahada bir etkinliğim ve düzenlemem söz konusu değildir. Olaylarla alakalı bir bağlantım yoktur. Beraatini talep ederim." dedi.

        REKLAM

        Sanık Serkan Yellice ise teleferiği durdurmamış olsaydı daha büyük bir kazanın meydana geleceğini öne sürerek, şunları söyledi: "İnsanları tahliye etmek için tekrar çalıştırdım. Yangın ihbarı geldi, insanlar yanarak ölmesin diye tekrar çalıştırarak zarar görmelerini engellemek istedim. 'Seçimden önce bakım için gerekli 19 maddeyi yapalım geri kalanını seçimden sonra yaparız' dediler. Sonra kaza meydana geldi. Ben de lise mezunuyum. Hayatımda ilk kez müdürlük yaptırdılar. Suçum olduğunu düşünmüyorum. 2017 yılından bu yana zaten arıza kaydı var."

        Sanık Okan Erol da arıza kaydını üstlerine iletmediği yönündeki iddiayla ilgili, "Bu arıza kodları 2017 yılından bu yana devam ediyor. Kendimden önce verilen arıza kodlarından sorumlu tutulamam." dedi.

        Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan sanıklar Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol, Serkan Yellice ve Suphi Kaplan'a 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

        Heyet, "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan Serdar Tezcan'ı 5 yıl, Özgür Ermiş'i 4 yıl 2 ay ve Kazım Kılınç ile Orhan Karaoğlan'ı 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.

        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu diğer 3 sanık hakkında ise beraat kararı verildi. Ayrıca tüm sanıklar "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan beraat etti. Mahkeme heyeti, ceza alan sanıkların tutuksuzluğunun devamına karar verdi.

        REKLAM

        KAZA VE ADLİ SÜREÇ

        Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

        Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi, AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı. Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Ahmet Buğra Samsunlu, Serkan Yellice, Serdar Tezcan ve Okan Erol tutuklanmıştı.

        Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin hazırladığı iddianamede, aralarında Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Öte yandan kazaya ilişkin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince ihmalleri görülerek soruşturma izni verilen 19 büyükşehir belediye çalışanı hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatılmıştı. Davanın ilk duruşmasında tutuklu yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tahliyesine diğer tutuklu sanıkların ise 4. duruşmada tahliyesine karar verilmişti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
