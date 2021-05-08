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HaberlerGündem3. SayfaTelefon dolandırıcılığında emsal teşkil edecek ceza! - Haberler
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Telefon dolandırıcılığında emsal teşkil edecek ceza!

Bursa’da, telefonla aradıkları yaşlı kadını ‘bylock’ yalanıyla kandıran dolandırıcılar, ziynet eşyaları ve 70 bin dolarla sırra kadem bastı. Bursa polisinin uzun takibi sonrası yakalanan sanıklar 12’şer yıl hapis ve 3’er milyon TL para cezasına çarptırıldı. Sanıkların son umudu olan Yargıtay da cezaları onadı. Cezalar, telefon dolandırıcılığında emsal teşkil edecek.

Telefon dolandırıcılığında emsal teşkil edecek ceza! - Haberler
Telefon dolandırıcılığında emsal teşkil edecek ceza!
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İHA

Bursa’da ikamet eden yaşlı kadını telefonla arayarak, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, “Bir bankada para hesabın, bir bankada da altın hesabın var. Adına üç dört tane bylock hesabı açıldığını bu hesaplar üzerinden büyük miktarda yurt dışına para gittiğini tespit ettik. Banka müdürü ile irtibatlıyız. İçerideki köstebeği bulmak için yardım etmen gerekir. Bankaya kimliğini alarak gitmen gerekir” dedi.

Paniğe kapılan yaşlı kadın bunun üzerine bankaya gitti. Bu esnada dolandırıcı sahte polis, yaşlı kadına telefonunu kapatmasına izin vermedi. Bankadaki görevlilerin para olmadığını, yarın gelmesinin söylemeleri üzerine mağdur kadın, para almadan bankadan ayrıldı. Eve giden yaşlı kadının yakasından düşmeyen dolandırıcı, evde altın ve para olup olmadığını sordu. Evde bir miktar altın ve parası olduğunu söyleyen mağdur kadın, altın ve paraları toplayarak poşete koyup sözde parmak izi alınması için Kültür Parka götürdü. Bir çöp kutusu önüne poşeti bırakan kadın büyük bir korkuyla evine döndü. Gözleri doymayan dolandırıcılar bu defa, ‘Eşine ait birikimin var mı, eve gelip arama yapacağız. Eğer çıkarsa eşinin başı yanar. Yalan söylersen senin için kötü olur” diyerek yaşlı kadını tehdit etti. Bunun üzerine evdeki 70 bin doları da poşete koyan yaşlı kadın torbayı eve gelen şahsa teslim etti. Akşam eve gelen eşine yaşadıklarını anlatan yaşlı kadın dolandırıldığını anlayınca hayatının şokunu yaşadı.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Çiftin müracaatı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uzun süren takip sonrası olaya karıştıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler hakkında Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan dava açıldı. Mahkeme, emsal teşkil edecek bir karara imza attı. Mahkeme heyeti 2 sanığa; Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 37/1, 158/1-L-son, 158/3-a, 52/2-3-4, 53/1-2-3, 63 maddeleri gereğince 12’şer yıl hapis ve 3’er milyon TL adli para cezasına çarptırdı. Diğer sanık ise TCK 37/1, 158/1-L-son, 158/3-a, 52/2-3-4, 53/1-2-3, 58/1-6, 63 maddeleri gereğince 12 yıl hapis ve 3 milyon TL adli para cezasına çarptırdı. Sanıklar kararı istinafa götürdü. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi itirazı reddetti. Sanıklar bu kez kararı temyize götürdü. Yargıtay 15. Ceza Dairesi ise sanıkların itirazlarını reddetti.

Kararda; “Sanıkların nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri iddia edilen olayda sanıkların savunmaları, katılan beyanı, görüntü izleme tutanakları, teşhis tutanakları, bilirkişi raporu ile dosya kapsamına göre Bölge Adliye Mahkemesi'nce, nitelikli dolandırıcılık suçundan kurulan hükümlere ilişkin düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine dair verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiştir. Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, temyiz itirazlarının reddiyle, usul ve yasaya uygun olan Bölge Adliye Mahkemesi hükümlerine yönelik temyiz istemlerinin esastan reddine, dosyanın 28/02/2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun'un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 304/1. maddesi gereğince Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin ise Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine oybirliğiyle karar verildi” ifadeleri yer aldı.
(SA-İHS-BA-Y)

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