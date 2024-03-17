Telefon faturasını Vodafone Pay ile ödeyenlere nakit iade

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, martta Vodafone Pay uygulamasına ilk kez kayıt olan müşteriler Vodafone Pay Kart ile uygulama üzerinden Vodafone telefon faturası ödediklerinde 50 lira nakit iade kazanıyor.

Marttan önce Vodafone Pay uygulamasına kayıt olan kullanıcılar Vodafone Pay Kart ile uygulama üzerinden Vodafone telefon faturası ödediklerinde 250 liraya kadar olan ödemelerinin yüzde 10'u kadar, 250 lira ve üzeri yüklemelerinde ise 25 lira nakit iade kazanıyor.

Mart sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında nakit iadeye hak kazanan müşterilere 1-14 Nisan arasında hediye yüklemeleri yapılacak.

Hediye yüklemeleri yapılan tarihler arasında müşterin hesabında en az 1 adet Vodafone Pay Kart'ının aktif olması gerekiyor. Kazanılan nakit iade, tüm e-ticaret alışverişlerinde ve fiziksel kart ile mağaza içi harcamalarda kullanılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Pay uygulamasını her geçen gün geliştirdiklerini belirtti.

Şahin, "Yeni kampanyamızda, mart ayı içinde Vodafone Pay uygulamasına ilk kez kayıt olan müşterilerimize, Vodafone Pay Kart ile uygulama üzerinden Vodafone telefon faturası ödediklerinde 50 TL nakit iade kazandırıyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.