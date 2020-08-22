Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, D.S.(42),cep telefonu şifresini söylemeyen 14 yaşındaki kızı A.S.´yi, İngiliz anahtarı ile dövdü. Aldığı darbeler nedeniyle vücudunda morluklar oluşan çocuk ile annesinin şikayeti üzerine işkenceci baba gözaltına alındı.

Tekirdağ
DHA

İddialara göre, A.S., 4 yıl önce annesiyle boşanan babası D.S.´nin evinde yaşamaya başladı. D.S., cep telefonundan sürekli mesajlaştığı gerekçesiyle kızından telefonunun şifresini söylemesini istedi. A.S. ise şifreyi söylemedi. Gece yarısı yaşanan olayda, D.S. kızına önce tokat attı. Ardından da evde bulunan İngiliz anahtarı ile kızını dövdü.


Aldığı darbeler nedeniyle vücudunda morluklar oluşan A.S., annesi F.K.'yi arayarak yardım istedi. Eve gelen anne, kızının durumunu görünce polise şikayetçi oldu.


Çorlu'da bir lokantada garson olarak çalışan baba D.S., bu sabah gözaltına alındı.


Çorlu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen küçük kız da babasından şikayetçi olduğunu söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Ceyda'nın katil zanlısı: "Sinirlenip cama yumruk attı!"
GÜNDEMCeyda'nın katil zanlısı: "Sinirlenip cama yumruk ...
Son dakika! Bakan Gül'den Duygu Delen açıklaması!
GÜNDEMBakan Gül, Duygu'nun ailesini ziyaret etti!
Doğum yaptıran polis memuru konuştu: "O an şoka girdim!"
GÜNDEMDoğum yaptıran polis memuru konuştu: "O an şoka ...
Ömer Çelik'ten dikkat çeken açıklama!
GÜNDEMÖmer Çelik: "Sevinemeyenler var!"
Lüks villada şüpheli ölüm! Yabancı uyruklu hizmetçi tavana asılı halde bulundu
GÜNDEMLüks villada şüpheli ölüm
Kocası tarafından öldürülen Dudu'nun babası: Kızımı 'sürpriz yapacağım' diyerek götürmüş
GÜNDEMDudu'nun babası: Kızımı 'sürpriz yapacağım' diyerek ...
Habertürk TV'ye en başarılı haber programı ödülü!
GÜNDEMHabertürk TV'ye TGC Ödülü!
Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitim alabilecek
GÜNDEMO lise öğrencileri uzaktan eğitim alabilecek
Tuna 1 kuyusu nerede? Doğalgaz bulunan Tuna 1 kuyusu lokasyonu neresi?
GÜNDEMİşte doğalgaz bulunan Tuna-1 kuyusu
KPSS başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM 2020 KPSS Önlisans başvuru kılavuzu ve başvuru ücreti
GÜNDEMKPSS Önlisans başvurusu başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X