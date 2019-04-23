Güneş, deri yaşlanmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi. İnsan cildi zamana yenik düştüğü gibi güneşe maruz kaldıkça da yıllar içerisinde biriken hasar etkisi ilerleyen yaşla beraber görülmeye başlıyor. Sadece bir gün güneşe maruz kaldığımızda gözle görülür bir etki ortaya çıkmazken, yıllar içerisinde güneşe maruziyetin etkileri gözle görülür hale geliyor.

Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Dermatoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Hıra, "Yapılan araştırmalar bir insanın doğumundan itibaren ilk 20 yılda aldığı güneş ışınının, hayatı boyunca aldığı güneş ışınının neredeyse yüzde 80’ini oluşturduğunu gösteriyor. Bu sebeple özellikle bebeklik çağından itibaren güneşten korunmanın önemi vurgulanıyor.

Güneş ışınlarından korunmak sadece cildin yaşlanmasını önleme amacıyla değil, diğer deri hastalıklarının önlenmesi açısından da oldukça önemlidir. Güneş bazı deri hastalıklarını, egzama ve sivilce problemlerini alevlendirebiliyor. Güneşten yeteri kadar korunmamak; cildin renk tonu düzensizliklerine ve leke hastalıklarına, damar çaplarını genişleterek, kırmızı yüz olarak ifade ettiğimiz kılcal damarların genişlemesiyle oluşan rahatsızlıklara yol açabiliyor. Hem hastalıklara yol açtığı için, hem de yaşlanmanın en önemli sebeplerinden bir tanesi olduğu için güneşten korunmak çok önemlidir" açıklamasında bulundu.

SAAT 13.00’DE 15 DAKİKA GÜNEŞE ÇIKIN

Uzm. Dr. Hüseyin Hıra, "Güneşten korunma konusunda kişilerin aklında bazı soru işaretleri bulunuyor: ’Acaba yeteri kadar D vitamini sentezlenebilecek mi?’ ya da ‘Güneş koruyucu kullanırsam D vitamini eksikliği yaşar mıyım?’ gibi... Her şehrin güneş ışığının maksimum olduğu belli saat dilimleri vardır. Örneğin; İstanbul için saat 13.00’te ortalama el sırtı kadar bir alanın 10-15 dakika güneş görmesi günlük D vitamini ihtiyacı için yeterlidir. Gün içerisinde kullanacağımız güneş koruyucu D vitamini alımımızı engellemez.

Bebeklerde mutlaka ilk 6 aydan sonra güneş kremi kullanılmalıdır. Güneş koruyucu, güneş görmeden yaklaşık 20 dakika önce sürülmeli, etkisi bir süre sonra geçeceği için mutlaka 3 saatte bir yenilenmelidir. Yaz dönemi hariç güneşin hafif olduğu mevsimlerde sabah-öğlen kullanım yeterli olurken, güneşin yoğun olduğu sezonlarda ortalama 2-3 saatte 1, sık aralıklarla güneş kreminin tazelenmesini tavsiye ederim.

KELLİK PROBLEMİ YAŞAYANLARA GÜNEŞ KORUYUCU KREM ÖNERİSİ

Güneş kremiyle ilgili çok sık yapılan bazı hatalar bulunuyor. Güneş koruyucu yüzün tamamına uygulanmalıdır. Koruyucu, boyun, ense, burun, kulak, dudaklar ve dekolte bölgesine sürülmelidir. Özellikle kellik problemi yaşayan erkekler eğer şapka kullanmıyorlarsa, saç kaybının olduğu bölgeye de koruyucu sürmek gerekiyor" dedi.

MİNİMUM 30 FAKTÖR

Denize ve havuza girip çıktıktan sonra da güneş koruyucuların yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Hıra, "Genellikle güneş kremlerinin faktör sayısı arttıkça, koruma gücünün de arttığı düşünülüyor fakat yapılan araştırmalar 30 faktör ve üzerinin güneşten korunmak için yeterli olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

DUDAK- BURUN-KULAK MUTLAKA KORUNMALI

Güneş koruyucuların cilt tipine göre seçilmesinin önemine değinen Uzm. Dr. Hıra, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yağlı bir cilde su bazlı, kuru bir cilde nemlendirme özelliği olan koruyucular öneriyoruz. Özellikle dudaklara mutlaka koruyucu kullanmak gerekiyor. Güneşten korunmayan dudakta zamanla leke problemleri, deri incelmesi, dudak derisinde kırışıklık gibi etkiler görülebiliyor. Deri kanserinde en sık karşılaştığımız alanlar; kulak, burun ve dudaktır. Dolayısıyla bu bölgeleri ihmal etmemek gerekir.

Güneş ışığının zarar verme etkisi en yüksek formlarından olan Ultraviyole A ve Ultraviyole B ışınlarının yanında, kızıl ötesi ışını yayan floresan ışığının ve bilgisayar, telefon, tablet ekranlarının da cilde zararı var. Bu nedenle kapalı alanlarda da mutlaka güneş koruyucu kullanmak gerekiyor. Kapalı alandayken sabah ve öğlen vakitlerinde güneş koruyucu kullanmak yeterli olacaktır. Ek olarak kızıl ötesi ışınlardan koruyucu etkisi olan güneş kremleri de kullanılabilir."

GÜNEŞ KORUYUCULARIN İÇERİĞİNDEKİ BİLEŞİKLER KANSER RİSKİNİ ARTIRIR MI?

Güneş koruyucu kremlerin içerdiği bileşimlerin, klor ve güneş ışığıyla reaksiyona girerek kanser riskini artırabileceği iddiaları üzerine ise Uzm. Dr. Hüseyin Hıra, "Güneş koruyucu bir ürün piyasaya çıkamadan önce defalarca dermokozmetik testlerden geçiriliyor. Güneş kremi içerisindeki bileşikler güneş ışığıyla tepki göstermek zorunda ki ışığın etkisini engelleyebilsin veya geri yansıtabilsin" açıklamasında bulundu.