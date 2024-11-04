Telegram Hesap Silme: Telegram Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?

Android ve iOS işletim sistemine sahip telefonları kullanarak rahatça silinebilen Telegram, 500 milyonu aşkın kullanıcısıyla dikkat çekicidir. Güvenlik ile ilgili iddiaları ile bilinen Telegram, bazı kullanıcı sayısını çeşitli nedenlerle yitirdiğinden “Telegram hesabı nasıl silinir?” gibi sorular sıkça sorulmaya başlamıştır. Detaylar yazının devamında…

TELEGRAM HESAP SİLME

Telegram hesap silme işlemini telefondan yapmak isterseniz şu adımları izleyebilirsiniz;

● Öncesinde seçtiğiniz süre bittiğinde Telegram, otomatik olarak hesabınızı ve o hesaba bağlı tüm verileri siler.

İnternet üzerinde birçok kişinin sorduğu soruların başında “Telegram hesabı tamamen nasıl silinir?” sorusunun olduğu görülmüştür. Bu adımları sürdürerek Telegram hesabınızı tamamen ve kalıcı olarak silebilirsiniz.

Peki Telegram'ı silince ne olur? Hesabınızı sildikten sonra arkadaşlarınızla birlikte yaptığınız mesajlaşma ve sohbetler kaybolur. Aynı zamanda gruplarda yaptığınız sohbetler de yok olur. Telegram hesabınızı sildikten sonra sohbetlerin yanı sıra Telegram’a bağlı olan tüm veriler de kaybolur. Kişiler, gruplar ve mesajlar buna dâhildir. Ancak sizin tarafınızdan önceden oluşturulmuş sohbetler devam edecektir. Ayrıca farklı gruplarda silme işleminden önce gönderdiğiniz mesajlar da kalır.

Silme işleminden bir süre sonra uygulamayı yeniden indirerek farklı bir hesapla giriş yapma yöntemini düşünseniz de bu eski hesabınıza ulaşmak için yeterli değildir. Çünkü ikisi farklı hesaplar olacağından kişileri, katıldığınız gruplar ve sohbet geçmişine bu noktadan sonra erişemezsiniz. Tam da bu nedenle hesabınızı silmeden önce birkaç kez düşünmeniz tavsiye edilir.

TELEGRAM HESABI SİLDİKTEN SONRA TEKRAR AÇILIR MI?

Bu noktada aklınıza “Telegram hesabı sildikten sonra tekrar açılır mı?” sorusu gelir. Bunu yaptığınızda geri döndürülemez bir yola girmiş olursunuz. Çünkü hesabınızı kalıcı olarak sildikten sonra yeniden ulaşmanız pek de mümkün değildir. Bu nedenle hesabınızı silmeden önce iyi düşünmeli ve iyice karar verdiğinizden emin olduktan sonra hesabınızı kaldırmalısınız. Çünkü kalıcı silme işleminden sonra hesabınızı yeniden oluşturamazsınız.