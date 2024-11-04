Telegram Hesap Silme: Telegram Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?
Telegram, ülkemizden en sık kullanılan sosyal medya uygulamalarından biridir. Bilhassa WhatsApp'ın tepki çeken kararlarından sonra Telegram'a olan ilgi daha da artışa geçti. Bu da birçok kişinin Telegram hesabı kurmasına neden oldu. Ancak çeşitli nedenlerle hesabını silmek isteyenlerin sayısı da az değil. Bu da Telegram hesap silme linki gibi konuların araştırılmasına neden oldu.
Android ve iOS işletim sistemine sahip telefonları kullanarak rahatça silinebilen Telegram, 500 milyonu aşkın kullanıcısıyla dikkat çekicidir. Güvenlik ile ilgili iddiaları ile bilinen Telegram, bazı kullanıcı sayısını çeşitli nedenlerle yitirdiğinden “Telegram hesabı nasıl silinir?” gibi sorular sıkça sorulmaya başlamıştır. Detaylar yazının devamında…
TELEGRAM HESAP SİLME
Telegram hesap silme işlemini telefondan yapmak isterseniz şu adımları izleyebilirsiniz;
● Telefonunuzdan “Telegram” uygulamasını seçin.
● Uygulama içinden “Ayarlar” bölümüne geçin.
● “Gizlilik ve Güvenlik” bölümüne gidin.
● Alt kısımda bulunan “Bu kadar süre uzaktaysam hesabımı sil.” seçeneğine basın.
● Sonrasında uygulamayı telefonunuzdan tamamen kaldırın.
● Öncesinde seçtiğiniz süre bittiğinde Telegram, otomatik olarak hesabınızı ve o hesaba bağlı tüm verileri siler.
● Yeniden çevrimiçi olmanız, silme işlemine ket vurabilir, sildikten sonra yeniden çevrimiçi olmamanız gerekir.
Bilgisayar kullanarak Telegram hesabı silme uygulaması için ise aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz;
● Telegram’a giriş yaptıktan sonra yukarı kısımda yer alan “Hesap Silme” linkini bulun ve tıklayın.
● Numaranızı yazın. (Başında +90 koduyla beraber yazmanız gerekir.)
● Sonrasında “Next” butonuna basarak devam edin.
● Telefonunuz yanınızda değilse yanınızda bulundurun. Gelen güvenlik kodunu görüntüleyin.
● SMS olarak gelen kodu, “Confirmation Code” bölümüne hızlıca yazın.
● Sonrasında “Sign in” bölümüne basın.
● Ardından hesap kapatma sayfasına geldiğinizi göreceksiniz.
● Size “Why are you leaving?” yani “Neden ayrılıyorsun?” sorusu yönlendirilir.
● Burada Telegram hesabınızı neden sildiğinizi belirtin.
● Son olarak “Delete my account” yani “Hesabımı sil” bölümüne tıklayın ve işlemi tamamlayın.
İnternet üzerinde birçok kişinin sorduğu soruların başında “Telegram hesabı tamamen nasıl silinir?” sorusunun olduğu görülmüştür. Bu adımları sürdürerek Telegram hesabınızı tamamen ve kalıcı olarak silebilirsiniz.
TELEGRAM’I SİLİNCE NE OLUR?
Peki Telegram'ı silince ne olur? Hesabınızı sildikten sonra arkadaşlarınızla birlikte yaptığınız mesajlaşma ve sohbetler kaybolur. Aynı zamanda gruplarda yaptığınız sohbetler de yok olur. Telegram hesabınızı sildikten sonra sohbetlerin yanı sıra Telegram’a bağlı olan tüm veriler de kaybolur. Kişiler, gruplar ve mesajlar buna dâhildir. Ancak sizin tarafınızdan önceden oluşturulmuş sohbetler devam edecektir. Ayrıca farklı gruplarda silme işleminden önce gönderdiğiniz mesajlar da kalır.
Silme işleminden bir süre sonra uygulamayı yeniden indirerek farklı bir hesapla giriş yapma yöntemini düşünseniz de bu eski hesabınıza ulaşmak için yeterli değildir. Çünkü ikisi farklı hesaplar olacağından kişileri, katıldığınız gruplar ve sohbet geçmişine bu noktadan sonra erişemezsiniz. Tam da bu nedenle hesabınızı silmeden önce birkaç kez düşünmeniz tavsiye edilir.
TELEGRAM HESABI SİLDİKTEN SONRA TEKRAR AÇILIR MI?
Bu noktada aklınıza “Telegram hesabı sildikten sonra tekrar açılır mı?” sorusu gelir. Bunu yaptığınızda geri döndürülemez bir yola girmiş olursunuz. Çünkü hesabınızı kalıcı olarak sildikten sonra yeniden ulaşmanız pek de mümkün değildir. Bu nedenle hesabınızı silmeden önce iyi düşünmeli ve iyice karar verdiğinizden emin olduktan sonra hesabınızı kaldırmalısınız. Çünkü kalıcı silme işleminden sonra hesabınızı yeniden oluşturamazsınız.
TELEGRAM HESAP SİLME KODU GELMİYOR SORUNU
Yukarıda bahsi geçen bilgilerin yanı sıra “Telegram hesap silme kodu gelmiyor.” sorusunu da merak konusudur. Kalıcı silme işlemi sırasında +90 kodu ile yazdığınız cep telefonunuza SMS ile bir güvenlik kodu gelmesi gerekir. Ancak bu noktada bazı kişilerin telefonuna güvenlik kodu gelmez. Bu noktada endişelenmenize gerek yok, yeniden deneyerek SMS kodunun gelmesini sağlayabilirsiniz. Gelen kodu girdikten sonra hesap kapatma sayfasına ulaşabilirsiniz.
Telegram hesap silme kodu gelmiyor sorunu, çoğunlukla mobil operatör kaynaklı teknik sorunlar nedeniyle meydana gelir. Ayrıca Telegram sunucularında yaşanan teknik problemler de kullanıcıların SMS alamamasına neden olabilir. Bunun yanı sıra internet bağlantınızı gözden geçirebilir, hattınızı çıkarıp takabilir, bir süre bekleyebilir ya da operatör temsilcinizle görüşerek destek isteyebilirsiniz.