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        Haberler Magazin 'Teletabiler'deki 'Güneş Bebek' Jess Smith anne oldu - Magazin haberleri

        'Teletabiler'deki 'Güneş Bebek' anne oldu

        Çocuklar için yapılmış olan televizyon dizisi 'Teletabiler'deki (Teletubbies) 'Güneş Bebek'i oynayan Jess Smith anne olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 17:42 Güncelleme: 16.01.2024 - 17:55
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        'Teletabiler' adlı animasyon filmde henüz bebekken yüzünü milyonların tanıdığı Jess Smith, anne oldu.

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        Uzun süredir birlikte yaşadığı sevgilisi Ricky Latham ile anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Smith, güzel haberi sosyal medya sayfasından duyurdu.

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        Jess Smith, çocuğunun cinsiyetini ve adını takipçileriyle paylaşmadı. Smith, bebeğinin elini paylaşarak "Seninle bir hafta" notunu düştü.

        Jess Smith, 2015'te verdiği bir röportajda 'Teletabiler' adlı yapımda görünmesinin tamamen şans eseri olduğunu belirtmişti.

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        Annesi tarafından tartılmak üzere hastaneye götürüldüğünü söyleyen Jess Smith o sırada dizinin yapımcısının da onların bulunduğu bölüme geldiğini açıklamıştı.

        #teletabiler
        #Güneş bebek
        #Jess Smith
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