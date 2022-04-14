Dizi severler 14 Nisan Perşembe TV yayın akışında hangi dizi ve filmlerin yer aldığını araştırıyor. 14 Nisan Perşembe akşamı; ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, FOX TV’de Mahkum, TRT 1’de Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı ve Kanal D’de Camdaki Kız dizileri yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. 14 Nisan Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;