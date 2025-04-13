TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza
TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazası, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü girişinde yoğunluğa yol açtı
FSM Köprüsü girişi Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otoyolda önlem alan polis, iki şeridi geçici olarak trafiğe kapattı. Kaza dolayısıyla TEM Otoyolu Ümraniye mevkisine kadar trafik yoğunluğu oluştu.
Trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.