TEM Otoyolu'nda feci kaza! TIR otomobile çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı

Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde iddiaya göre, kaçırdığı sapağa girmek için geri giden otomobile TIR çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki 1 çocuk yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza sonrası yaralıların çevredekiler tarafından kurtarılmaya çalışıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikameti Akşemsettin mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Turgut K. yönetimindeki otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu sapağını kaçırdı. Sapağa girmek için sağ şeritten geri gelen otomobile, Ankara istikametine ilerleyen Armağan D. yönetimindeki TIR arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil sürücüsü Turgut K. ile araçta bulunan 1 çocuk sıkıştı.