        Haberler Gündem Güncel TEM Otoyolu’nda kedi kurtarmak isteyen kadına otomobil çarptı | Son dakika haberleri

        Avcılar'da viyadükteki kediyi kurtarmaya çalışan kadına otomobil çarptı

        Avcılar'da viyadükteki tellerde mahsur kalan kediyi kurtarmak için aracından inen kadına, koştuğu sırada emniyet şeridinde ilerleyen otomobil çarptı. Kazanın ardından yola savrulan kadına ilk müdahaleyi yanından bulunan kişi yaptı; ardından da otomobilden inen sürücüyü darbetti. Kedi ise tellerden atlayarak uzaklaştı. Kaza ve kavga anları araç içi kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2025 - 17:46 Güncelleme: 14.09.2025 - 17:46
        İstanbul'daki kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Yeşilkent mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü, viyadükteki tellerde mahsur kalan kediyi kurtarmak için durdu.

        Araçtan inerek kediyi kurtarmak için koşan kadına, emniyet şeridinden gelen otomobil çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadın yaşadığı şokun etkisiyle bir süre sonra yerden kalktı.

        SÜRÜCÜYÜ DARBETTİ

        Kadının yere savrulduğunu gören otomobildeki kişi araçtan inerek, emniyet şeridinde kazaya neden olan otomobilin sürücüsüne saldırdı. Sürücü yumrukların hedefi olurken kaçmaya çalıştı. Bir süre sonra sakinleşen taraflardan biri, tellerde mahsur kalan kediye yöneldi. Kedi ise müdahale sırasında tellerden atlayarak uzaklaştı.Yaşanan kaza ve kavga anları başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

