Tema Vaktı 30. yılını kutladı

Sunuculuğunu Seda Öğretir ve Yiğit Özşener’in üstlendiği, İş Sanat Kültür Merkezi’nde düzenlenen özel gecede ünlü isimler Aslıhan Güner, Berk Atan, Buray, Deniz Tansel Öngel, Derya Uluğ, Doğu Demirkol, Emre Altuğ, Feyyaz Şerifoğlu, Hayal Köseoğlu, Helin Kandemir, Kenan Doğulu, Kıvanç Kasabalı, Norm Ender, Özge Gürel, Pelin Karahan, Sedef Avcı, Serkan Çayoğlu, Tuvana Türkay ve Uğur Aslan, Tarık Sezer ile Orkestrası eşliğinde şarkı ve mesajlarıyla gönüllü olarak sahneydi.

100 bin fidan hedefiyle yola çıkan bağış kampanyası hedefini aşarak 150 bin fidana ulaştı. Gecenin sonunda müjdeli haberi Kenan Doğulu duyurdu.

TÜRKİYE'NİN 7 BÖLGESİNDE 7 ORMAN

TEMA Vakfı, 1992’den bugüne kadar Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 27 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 23 milyondan fazla fidanı ve 22 bin futbol sahası büyüklüğü alanda 700 milyon meşe palamudunu toprakla buluşturdu.

Vakfın 30’uncu yılı kapsamında düzenlenen kampanyaya ilişkin konuşan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Hepimizin derin üzüntü ile hatırladığı gibi, 2021 yılı yaz aylarında yaşadığımız ve afet boyutuna dönüşen orman yangınları sebebiyle 133 bin hektara yakın orman varlığımızı, binlerce hektar tarım alanını ve milyonlarca orman canlısını kaybettik. Bu nedenle bu dönemde ağaçlandırma çalışmalarına özel olarak ağırlık veriyoruz. 30. yılımızı kutladığımız bu gecede elde edilen bağışlarla Türkiye’nin 7 bölgesinde 7 orman oluşturacağımız için çok mutluyuz. Bugün, Türkiye’nin 81 ilinde TEMA Vakfı bağışçıları sayesinde oluşturulan en az 1 orman bulunuyor. Kampanya sayesinde bu ormanlara 7 orman daha eklenmiş olacak” dedi.

TEMA Vakfı’nın Türkiye’nin 7 bölgesinde “TEMA Vakfı 30. Yıl Hatıra Ormanları” oluşturulabilmesi için başlattığı kampanya devam ediyor. Kampanyaya destek olmak isteyen herkes FİDAN yazıp, 3464’e SMS göndererek, TEMA Vakfı’nın hatıra ormanlarına katkıda bulunabiliyor. 30 TL değerindeki her SMS bir fidanın toprakla buluşabilmesi anlamına geliyor.