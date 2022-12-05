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Tema Vakfı 30. yılını kutladı

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için 30 yıldır pek çok çalışma gerçekleştiren TEMA Vakfı, yeni yaşını kutladı

Tema Vakfı 30. yılını kutladı - Magazin haberleri
Tema Vaktı 30. yılını kutladı
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HABERTURK.COM

TEMA Vakfı'nın 30. yılı 3 Aralık Cumartesi günü kutlandı. Gecede TEMA Vakfı’nın 30’uncu yılı anısına Türkiye’nin 7 bölgesinde 7 orman oluşturulacak.

Sunuculuğunu Seda Öğretir ve Yiğit Özşener’in üstlendiği, İş Sanat Kültür Merkezi’nde düzenlenen özel gecede ünlü isimler Aslıhan Güner, Berk Atan, Buray, Deniz Tansel Öngel, Derya Uluğ, Doğu Demirkol, Emre Altuğ, Feyyaz Şerifoğlu, Hayal Köseoğlu, Helin Kandemir, Kenan Doğulu, Kıvanç Kasabalı, Norm Ender, Özge Gürel, Pelin Karahan, Sedef Avcı, Serkan Çayoğlu, Tuvana Türkay ve Uğur Aslan, Tarık Sezer ile Orkestrası eşliğinde şarkı ve mesajlarıyla gönüllü olarak sahneydi.

100 bin fidan hedefiyle yola çıkan bağış kampanyası hedefini aşarak 150 bin fidana ulaştı. Gecenin sonunda müjdeli haberi Kenan Doğulu duyurdu.

TÜRKİYE'NİN 7 BÖLGESİNDE 7 ORMAN

TEMA Vakfı, 1992’den bugüne kadar Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 27 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 23 milyondan fazla fidanı ve 22 bin futbol sahası büyüklüğü alanda 700 milyon meşe palamudunu toprakla buluşturdu.

Vakfın 30’uncu yılı kapsamında düzenlenen kampanyaya ilişkin konuşan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Hepimizin derin üzüntü ile hatırladığı gibi, 2021 yılı yaz aylarında yaşadığımız ve afet boyutuna dönüşen orman yangınları sebebiyle 133 bin hektara yakın orman varlığımızı, binlerce hektar tarım alanını ve milyonlarca orman canlısını kaybettik. Bu nedenle bu dönemde ağaçlandırma çalışmalarına özel olarak ağırlık veriyoruz. 30. yılımızı kutladığımız bu gecede elde edilen bağışlarla Türkiye’nin 7 bölgesinde 7 orman oluşturacağımız için çok mutluyuz. Bugün, Türkiye’nin 81 ilinde TEMA Vakfı bağışçıları sayesinde oluşturulan en az 1 orman bulunuyor. Kampanya sayesinde bu ormanlara 7 orman daha eklenmiş olacak” dedi.

TEMA Vakfı’nın Türkiye’nin 7 bölgesinde “TEMA Vakfı 30. Yıl Hatıra Ormanları” oluşturulabilmesi için başlattığı kampanya devam ediyor. Kampanyaya destek olmak isteyen herkes FİDAN yazıp, 3464’e SMS göndererek, TEMA Vakfı’nın hatıra ormanlarına katkıda bulunabiliyor. 30 TL değerindeki her SMS bir fidanın toprakla buluşabilmesi anlamına geliyor.

"SANATÇIYA YANLIŞ DAVRANILDIĞINDA ASABIMIZ BOZULUYOR"

Etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kenan Doğulu, "Doğa dostu bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Daha da fidan ekmeye devam edeceğiz" dedi.

Doğulu, geçtiğimiz günlerde 'Yılın İkonu' ödülünü aldığı törende yaşanan Mabel Matiz'in çağırılıp, sahneye çıkmaması hakkında, "Henüz Mabel ile konuşmadım. Umarım ki bu tarz bir yanlış yapılmamıştır dostuma. Sanatçıya destek veren ve yanında olan insanlar ile olmayı tercih ediyoruz. Sanatçıya yanlış davranıldığı zaman biraz asabımız bozuluyor" dedi.

Geceye katılanlar arasında Pelin Karahan da vardı. Muhabirlerle sohbet eden Karahan, yeni bir projeye başlayacağının müjdesini verdi. Pelin Karahan'ın elbisesi ise şıklığı ile göz doldurdu.

"CEVABI SİZLER VERİN"

Emre Altuğ da davette yer alan isimler arasındaydı. Altuğ, eski eşi Çağla Şıkel ile arasındaki "evlilik sözleşmesi" dedikoduları hakkında, "Arkadaşlar, haberi sizler yaptınız. Cevabı da sizler verin" diye konuştu.

"KAÇACAK BİR ŞEY YOK, BARIŞTIK"

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Berk Atan ile sevgilisi Selin Yağcıoğlu da geceye birlikte katıldı. Atan, konuyla alakalı, "Kaçacak bir şey yok, tekrar barıştık" açıklamasında bulunarak, güldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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