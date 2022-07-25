'Beraber hatıra ormanı oluşturacağız! 0:00 / 0:00

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Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, önceki akşam Çeşme'deki bir mekanda dinleyicileriyle bir araya geldi. Yoğun konser takviminden bahseden sanatçı, "Konserler şehirden şehire devam ediyor. Şimdi açık havalar başlıyor. 28 Temmuz'da Kuruçeşme'deyiz. Sonrasında sırasıyla Kuşadası, Ayvalık, Bodrum, Denizli ve Bursa olmak üzere 6 tane serimiz var. Kucaklaşmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdiden gösterilen büyük ilgiye çok, çok teşekkür ediyorum." dedi.

"BERABER HATIRA ORMANI OLUŞTURACAĞIZ"

Ayrıca hayranları için anlamlı bir sürpriz hazırlayan Ebru Yaşar, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Aslında sevenlerim sadece bir Ebru Yaşar konserine gideceklerini zannediyorlar. Ama tüm açık havalarda beni dinlemeye gelen seyircilerime, sürpriz bir hediye hazırlıyorum. Beraber bir hatıra ormanı oluşturacağız.

"SEYİRCİYLE BÜTÜNLEŞMEK BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

TEMA Vakfı ile şarkıcı Yaşar'ın konser gelirlerinin hatıra ormanına dönüştürülmesi için işbirliği yaptığı öğrenildi. Türkiye'de yanan ormanlar için harekete geçen ünlü şarkıcı, turne kapsamındaki konserlerinden elde edeceği gelirin tamamını bağışlayacağını açıkladı. Ebru Yaşar, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Bu kararı almamı orman yangınları çok fazla tetikledi. Ben doğa ve çevreye karşı çok duyarlıyım. Ormanlarla birlikte yok olan çok sayıda canlı var. Oralar bizim nefesimiz… Ormanlarımız nefes almamızı sağlıyor. Bu dünyaya ne bırakacağız? Eserlerimizi bırakacağız, ormanlarımızı bırakacağız, çevremizi bırakacağız. Çocuklarımıza, gelecek nesillere ne bırakacağız? O yüzden elimden geldiği kadar katkıda bulunmaya çalışıyorum. Belki bir farkındalık yaratmak, seyirciyle bütünleşmek benim için çok önemli. O yüzden onların geldiği her konser benim için çok kıymetli. Gezdiğim şehirlerde gelen bütün seyircilerimle aslında hep birlikte bir orman kuracağız. Seyircilerimle çok güzel bir orman oluşturacağım.