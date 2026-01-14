Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti ne kadar olacak, hangi bankalarda, ne zamandan itibaren geçerli?

        Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti ne kadar olacak, ne zamandan itibaren geçerli?

        Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yarın itibarıyla değişiyor. Banka kartları ya da mobil cihazlar üzerinden temas gerektirmeden yapılan ödeme limiti, 2024 yılında 1.500 liraya yükseltilmişti. Bu kapsamda "15 Ocak'tan itibaren temassız kartlarda şifresiz işlem limiti ne kadar olacak?" sorusu gündeme geldi. İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 15:15 Güncelleme: 14.01.2026 - 15:15
        1

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun kararıyla temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren değişiyor. 2024 yılında 1.500 TL’ye yükseltilen limit, 2026 yılında yeniden yükseliyor. Peki temassız kartlarda şifre girmeden yapılabilecek işlem limiti ne kadar oldu, hangi bankalarda geçerli? İşte tüm detaylar haberimizde...

        2

        TEMASSIZ KARTLARDA ŞİFRESİZ İŞLEM LİMİTİ DEĞİŞİYOR

        Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 15 Ocak'tan itibaren 1.500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

        Bu doğrultuda yarından itibaren temassız kartlarda 2.500 TL ve altı işlemlerde şifre girilmesi gerekmeyecek.

        3

        YENİ ŞİFRESİZ LİMİT HANGİ BANKALARDA GEÇERLİ?

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen bu limit, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm bankalar için geçerli.

        4

        YILLARA GÖRE TEMASSIZ ÖDEMELERDE ŞİFRESİZ İŞLEM LİMİTİ DEĞİŞİKLİKLERİ

        1 Temmuz 2022: 750 TL

        1 Temmuz 2024: 1.500 TL

        15 Ocak 2026: 2.500 TL

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
