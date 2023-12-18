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        Haberler Gündem Temayül yoklaması nedir, nasıl yapılır? Temayül yoklaması TDK açıklaması

        Temayül yoklaması nedir, nasıl yapılır? Temayül yoklaması TDK açıklaması

        Yerel seçimlerde aday belirme süreci devam ederken gündemde sık sık duyulan "temayül yoklaması" teriminin tanımı sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, temayül yoklaması nedir, temayül yoklaması nasıl yapılır? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 09:58 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:58
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        Yerel seçimler öncesinde partilerde aday belirleme heyecanı sürüyor. En çok tercih edilen yöntemler arasında ise temayül yoklaması yer alıyor. Peki, temayül yoklaması nedir, temayül yoklaması nasıl yapılır? İşte temayül yoklamasıyla ilgili merak edilenler ve TDK açıklaması...

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        TEMAYÜL YOKLAMASI NEDİR?

        Türk Dil Kurumu TDK Sözlüğü'ne göre "Temayül" meyletmek, yönelme ve eğilim anlamlarına gelir. Siyaset arenasında genellikle aday belirleme süreçlerinde, temayül kelimesi "Eğilim" anlamında kullanılır.

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        Bu bağlamda temayül yoklaması ile belirli bir konuda üyelerin genel yaklaşımının anlaşılması olarak tanımlanabilir. Partilerin aday belileme amacıyla temayül yoklması yapması da üyelerin en çok hangi ismi ya da isimleri aday olarak görmek istediğinin anlaşılması için denen başlıca yönetmler arasında yer almaktadır.

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        TEMAYÜL YOKLAMASI NASIL YAPILIR?

        Temayül yoklması bir nevi parti içi ön seçim gibi değerlendirilebilir. Konu veya adayla iligli partililerin fikirleri alınır. Bunun için önden belirlenen bir aday listesi üzerinde partililerin oylama veya numaralandırma yapmaları isteneceği gibi aday görmek istedikleri ismi herhangi bir seçenek olmaksızın belirtmeleri istenebilir. Bununla birlikte anket tarzında da temayül yoklaması yapılabilir. En az tercih edilen temayül yoklaması şekli ise açıktan görüşlerin partiler arasında ifade edilmesiyle yapılan ölçüm yöntemidir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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