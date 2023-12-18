Temayül yoklaması nedir, nasıl yapılır? Temayül yoklaması TDK açıklaması

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TEMAYÜL YOKLAMASI NASIL YAPILIR?

Temayül yoklması bir nevi parti içi ön seçim gibi değerlendirilebilir. Konu veya adayla iligli partililerin fikirleri alınır. Bunun için önden belirlenen bir aday listesi üzerinde partililerin oylama veya numaralandırma yapmaları isteneceği gibi aday görmek istedikleri ismi herhangi bir seçenek olmaksızın belirtmeleri istenebilir. Bununla birlikte anket tarzında da temayül yoklaması yapılabilir. En az tercih edilen temayül yoklaması şekli ise açıktan görüşlerin partiler arasında ifade edilmesiyle yapılan ölçüm yöntemidir.