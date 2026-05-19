Temel kazısı 56 kişiyi evinden etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasının ardından 5 bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, evlerinden çıkarılan 56 vatandaş mağduriyet yaşadı.

İHA'nın haberine göre İzmit Belediyesi yetkililerine tepki gösteren bir ev sahibi, "Gördüğünüz gibi şu an 56 kişi sokakta. Bu işler hep böyle. İnsanlar ya ölecek ya yaralanacak, ondan sonra yetkililer buraya geliyor" dedi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Topçular Mahallesi Özdil Sokak'ta yürütülen bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temel kazısı yapılan alanda toprak kayması yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve İzmit Belediyesi ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Toprak kayması sebebiyle risk oluşturabileceği değerlendirilen, kat sayıları 2 ile 3 arasında değişen 5 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Evlerinden çıkarılan 56 vatandaş, geceyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait konukevlerinde ya da yakınlarının yanında geçirmek zorunda kaldı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler de bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililer, olayın ikinci gününde bölgede çalışma yaparak toprak kaymasına karşı kaya ve brandayla önlem aldı.

"ŞU AN KENDİLERİ MAĞDUR, HEM DE ÇOK MAĞDUR"

Tahliye edilen sarı-kırmızı renkli binanın sahibi olduğunu söyleyen Baran Dalkıran, sorumluluk bölgesinin İzmit Belediyesine ait olduğunu hatırlatıp, yetkililerin ilgisizliğinden yakındı. Binada 3 kiracısının bulunduğunu belirten Dalkıran, "Burada 3 kiracım var. Şu an kendileri mağdur, hem de çok mağdur. Biz de onlar adına ve bütün binadaki arkadaşlar için çok üzülüyoruz. Bu durum hiç iç açıcı olmadı. Dün İzmit Belediye Başkan Yardımcısı geldi, 'Geleceğiz' dedi. Gelen giden olmadı hala. Şu an herkes mağdur kaldı ortada" dedi.

"DEMEK Kİ BİZİ UMURSAMIYORLAR"

Bölgedeki diğer binaların da risk altında olduğunu savunan Dalkıran, "Şu an 5 bina da riskli. Mesela, 'Burayı yıkacağız, burası iki bina kalacak' diyorlar. Sen daha öndeki binayı yaparken zaten bütün binaları riske soktun. Yarın benim binamı da riske sokmayacağını bilemiyorum. O yüzden yetkilileri buraya davet ediyorum. Gelsinler, insanlarla ilgilensinler. Bugün seçim günü olsa emin olun herkes burada olurdu. Şu an kimse burada yok. Özellikle İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan dünden beri hiç gelmedi. Demek ki bizi umursamıyorlar. Dün belediye başkan yardımcısı, 'Biz hemen işlemlere başlıyoruz' dedi. Sadece getirdikleri bir branda, bir de kaya getirip götürmüşler. Bu kadar, başka hiçbir şey yok. Bu bir önlem değil, oyalama. Ne olacağını göreceğiz. Müteahhiti ben hiç görmedim. Sadece bir arkadaş var herhalde aracı, o gelip gidiyor. O da bir şey bilmiyor zaten" diye konuştu.

"GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ ŞU AN 56 KİŞİ SOKAKTA"

Daha önce İzmit Belediyesine konu ile ilgili şikayette bulunulduğunu da iddia eden Dalkıran, "Menderes amcamız var mesela, yaklaşık 5 sefer belediyeye gidip şikayet etmiş. Yetkililer, 'Uyarıda bulunduk' demişler ama herhangi bir şey olmamış. Gördüğünüz gibi şu an 56 kişi sokakta. Bu işler hep böyle. İnsanlar ya ölecek ya yaralanacak, ondan sonra yetkililer buraya geliyor. Onun öncesinde kimse gelmiyor. Buraya izni veren sonuçta belediye. Adam bu kadar kazı yaparken belediye neredeydi? Belediye gelip hiç kontrol etmedi mi? Bu işler sadece masa başında evrak imzalamaya benzemiyor. Geleceksin, yerinde kontrol edeceksin. Herkes görevini yapacak ama şu an kimse görevini yapmıyor" ifadelerini kullandı.