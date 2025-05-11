Mayıs ayı, temettü geliri hedefleyen yatırımcılar için yine hareketli geçiyor. Borsa İstanbul’da uzun vadeli stratejiler benimseyen yatırımcıların yakından takip ettiği kâr payı ödemeleri, bu ay da gündemin üst sıralarında yer alıyor. Temettü takviminin netleşmesiyle birlikte, yatırımcılar hisse başına açıklanan temettü tutarlarını ve ödeme tarihlerini dikkatle takip ediyor. İşte, Mayıs ayında temettü verecek şirketler ve güncel ödeme detayları...