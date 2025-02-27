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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Temiz Sanayi Anlaşması önemli bir fırsat sunuyor" - İş-Yaşam Haberleri

        "Temiz Sanayi Anlaşması önemli bir fırsat sunuyor"

        Beko CEO'su Hakan Bulgurlu, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dahil üst düzey yetkililerin yer aldığı "Avrupa Endüstri Zirvesi - Temiz Sanayi Anlaşması" etkinliğine katıldı. Etkinliğe dair değerlendirmelerde bulunan Bulgurlu, "Güçlü ve rekabetçi bir sanayinin geleceği için Avrupa'nın cesur, yatırım odaklı bir sanayi stratejisine ve şirketlerin büyümesini destekleyen düzenlemelere ihtiyacı var. Temiz Sanayi Anlaşması, bu dönüşüm için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak Avrupa'nın yeşil ve rekabetçi sanayilerde lider konuma gelmesi için verilen sözlerin hayata geçirilmesi çok önemli" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 13:55 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:55
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        "Temiz Sanayi Anlaşması önemli bir fırsat sunuyor"
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        Beko, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla sektörünün bayrak taşıyıcısı olmaya devam ediyor. Avrupa sanayisinin geleceğini şekillendirmek ve rekabet gücünü artırmak için hazırlanan Antwerp Deklarasyonu’nun imzacısı 1300’ü aşkın destekçiden biri olan Beko, Antwerp Deklarasyonu’nu imzalayan ilk ve tek ev teknolojileri şirketi olarak Avrupa Endüstri Zirvesi - Temiz Sanayi Anlaşması Etkinliği’ndeki yerini aldı.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dahil öncü isimler ve iş liderlerinin katıldığı etkinlikte, kıtada sanayinin sürdürülebilir dönüşümünü destekleyecek politikalar ve üretim süreçlerinde çevresel sorumluluğun artırılması odağında çeşitli konular ele alındı.

        Düzenlemenin şirketlerin büyümesini destekleyecek şekilde oluşturulması gerektiğini vurgulayan Beko CEO’su Hakan Bulgurlu, “Güçlü ve rekabetçi bir sanayinin geleceği için Avrupa’nın cesur, yatırım odaklı bir sanayi stratejisine ve şirketlerin büyümesini destekleyen düzenlemelere ihtiyacı var. Temiz Sanayi Anlaşması, bu dönüşüm için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak Avrupa’nın yeşil ve rekabetçi sanayilerde lider konuma gelmesi için verilen sözlerin hayata geçirilmesi çok önemli. Bunu yaparken üretim altyapılarının korunması kritik bir öncelik. Avrupa Komisyonu’nun bu süreçte Avrupa’daki sanayi üretimini bütüncül bir yaklaşımla ele alması ve ev teknolojileri sektörünün Avrupa’nın iklim ve sanayi hedeflerine ulaşmadaki stratejik rolünü benimsemesi gerekiyor. Ev teknolojileri sektörü, geniş bir istihdam alanı yaratmanın ve inovasyonu teşvik etmenin ötesinde, tedarik zinciri ağını güçlendiriyor. Hanelerde enerji verimliliğine doğrudan katkı sunuyor. Enerji verimli ürünler, karbon emisyonlarını azaltmanın, enerji maliyetlerini düşürmenin ve temiz enerjiye geçişi hızlandırmanın en hızlı ve etkili yollarından biri. Bu dönüşümün ivme kazanması için Avrupa Birliği’nin sektöre yönelik yatırım teşviklerini artırması ve uluslararası ticarette adil bir rekabet ortamı sağlaması gerekiyor” dedi.

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        Bulgurlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pek çok şirket, kârlılık ile sorumluluk arasında seçim yapmak zorunda hissediyor. Oysa Beko, bu ikisini bir arada götürmenin mümkün olduğunu kanıtlıyor. Sürdürülebilir inovasyonda öncü bir konumdayız. Ürünlerimiz enerji tasarrufu sağlarken atık miktarını azaltıyor ve Yeşil Mutabakat hedefleriyle uyumlanıyor. Ancak bu dönüşümü iş birliği içinde gerçekleştirebiliriz. Avrupa’nın artık reaktif politikalar yerine sanayiyi güçlendiren proaktif yatırımlara yönelmesi gerekiyor. Yenilenebilir enerjiye geçiş, üretim altyapısının modernizasyonu ve sürdürülebilir ürün geliştirme alanlarında sağlanacak odaklı teşvikler, sanayinin geleceğini güvence altına almak için kritik önem taşıyor."

        Antwerp Deklarasyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı tamamlayacak bir Temiz Sanayi Anlaşması çağrısında bulunuyor. Sanayinin dönüşümünü hızlandırmak için gerekli finansman olanaklarını ve düzenleyici altyapıyı oluşturmayı amaçlıyor. Deklarasyon, Avrupa'da sanayi sektörlerinin acil sorunlarını çözmeyi hedefleyen 10 maddeden oluşuyor. Özellikle, Temiz Sanayi Anlaşması'nın önümüzdeki beş yıl için Avrupa stratejik gündemine girmesini, mevzuatın iyileştirilmesini ve devlet yardım sisteminin kolaylaştırılmasını öngörüyor.

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