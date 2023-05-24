Temmuz Kaçıncı Ay?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Temmuz Kaçıncı Ay? Temmuz Ayı Kaç Gün Çeker?
ABONE OL

Temmuz kaçıncı ay? Temmuz ayı kaç Gün Çeker?

Ay, Dünya çevresinde bir tam turunu tamamlar. Böylelikle aylar oluşur. Bir yıl içerisinde bu turu tam 12 kez atar. 12 ayın oluşma sebebi ise bu 12 kez turdan gelmektedir. Ayların ifade ediliş biçimi olarak takvimlerden yararlanılır. İşte detaylar.

Temmuz Kaçıncı Ay? Temmuz Ayı Kaç Gün Çeker?
HABERTURK.COM

Günümüzde kullanılan takvim Miladi bir diğer adıyla Gregoryen Takvimi’dir. Miladi takvim en az hata payına olan takvimdir. Bunun sebebi teknolojinin getirdiği gelişimin, gezegenler ve Güneş sistemine olan yansımasıdır. Temmuz kaçıncı ay? Kaç gün var ve kaç gün çeker? Temmuz hangi aydır? İşte, Temmuz ayı için merak edilenler detaylar.

Temmuz Kaçıncı Ay?

Aylar, seneler, günler… Hepsinin matematiksel açıklaması takvimler üzerinde hayat bulmuştur. İnsanoğlu gelişimsel serüvenini sekteye uğratmadan sürdürmeyi başarmıştır. Coğrafi hesaplamaların gelişimi, teleskoplar, Ay’a ve gezegenlere ulaşım tüm bu cevapsız soruları yanıtlamaktadır. Temmuz ayı yaz mevsiminin ikinci ayıdır. Peki, yaz mevsimi neye göre oluşturulmuş ve bu ismi almıştır? Mevsimler, Dünya’nın Güneş’e karşı eğik açısıyla dönmesi sonucu oluşmuştur. Bu eğikliğin yarattığı ışınım açılarının farklılığı mevsimlerin farklılaşmasını sağlamaktadır. Temmuz ayı Miladi Takvim’ e göre yedinci aydır.

Temmuz Ayı Kaç Gün Çeker?

Yılların aylara dağılımı kimi ayları uzatırken kimi ayları da kısaltmaktadır. Bunun sebebi bir yılın 365 gün 6 saatten oluşmasıdır. Her ayın gün sayısı farklılık göstermektedir. Bir yıl içerisinde 4 ay 30 gün çekerken 7 ay da 31 gün çekmektedir. Geriye kalan Şubat ayı ise 28 günden oluşmaktadır. Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Aralık ayları 31 gün çeker. Nisan, Haziran, Eylül ve Kasım ayları ise 30 gün çeker. Şubat ayı ise her 4 yılda bir 29 gün çeker. Temmuz ayı da 31 gün çeken aylar içerisindedir.

Temmuz Ayında Kaç Gün Var?

En merak edilen sorulardan biri de Temmuz ayında kaç gün olduğudur. Temmuz ayı yaz mevsiminin ikinci, takvimin yedinci ayıdır. Temmuz ayından sonra Ağustos ayı, öncesinde ise Haziran ayı gelmektedir. Temmuz ayında 31 gün vardır. 31 gün çekmesi yıllara göre farklılık taşımamaktadır. Her yıl 31 gün çekmektedir.

Temmuz Hangi Ay?

Temmuz ayı yaz mevsiminin tam ortasında yer alır. Yaz sıcaklığının kendini iyiden iyiye gösterdiği ay olan Temmuz ayı, yedinci aydır. Temmuz ayından sonra ise yaz mevsiminin son ayı olan Ağustos ayı gelmektedir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Manisa'da yüzme eğitimi için havuza giren genç boğuldu
GÜNDEM Yüzme eğitimi için girdiği havuzda boğuldu
Şubat Kaçıncı Ay? Şubat Ayı Kaç Gün Çeker?
GÜNDEM Şubat kaçıncı ay?
Maltepe D-100 Karayolu'nda otomobil belediye işçilerine çarptı: 4 ölü - En Son Haberler
GÜNDEM D-100 Karayolu'nda otomobil belediye işçilerine ...
Ocak Kaçıncı Ay? Ocak Ayı Kaç Gün Çeker?
GÜNDEM Ocak kaçıncı ay?
Nisan Kaçıncı Ay? Nisan Ayı Kaç Gün Çeker?
GÜNDEM Nisan kaçıncı ay?
Öğrencilere ÖTV'siz, vergisiz iPhone kampanyası! Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
GÜNDEM Gençlere telefonda vergi muafiyeti!
Bursa'da polisten 30 kilometre kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı
GÜNDEM Polisten 30 kilometre kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza ...
Mayıs Kaçıncı Ay? Mayıs Ayı Kaç Gün Çeker?
GÜNDEM Mayıs kaçıncı ay?
Mart Kaçıncı Ay? Mart Ayı Kaç Gün Çeker?
GÜNDEM Mart kaçıncı ay?
Bakan Özer açıkladı! Ek öğretmen ataması olacak mı, ne zaman yapılacak, kontenjan, kadro, branş dağılımı nasıl olacak?
GÜNDEM Bakan Özer açıkladı! Ek öğretmen ataması olacak mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.