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Şubat kaçıncı ay? Şubat ayı kaç gün çeker?

Şayet takvimlerle aranız iyi ise hangi günün 30 çektiğine hangi günlerin 31 günden oluştuğuna hâkimsiniz demektedir. Bir yılda 12 ay vardır. 12 ay olmasının sebebi bir yıllık süre zarfında Ay’ın Dünya çevresinde 12 kez dönmesindendir. İşte, detaylar.

Şubat Kaçıncı Ay? Şubat Ayı Kaç Gün Çeker?
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Takvim çeşitleri ilk çağlardan bu yana farklılaşmaya uğramıştır. İnsanoğlunun kendini geliştirmesiyle birlikte en yakın tahminler takvimlere yansımıştır. Takvim oluşturulurken Güneş, Ay ve Dünya’dan referans alınmaktadır. Peki, Şubat kaçıncı ay? Şubat ayı kaç gün çeker, kaç gün vardır? Hangi aydır? İşte, tüm detaylar.

Şubat Kaçıncı Ay?

Şubat’ın gizemi diğer ayları nazaran daha ön plana çıkmaktadır. Çünkü Şubat diğer aylar gibi 30 ya da 31 günden oluşmamaktadır. Şubat ayı 4 yılda bir 29, diğer yıllarda 28 günden oluşmaktadır. Artık yıl uygulamasının uygulamaya dönüştürülmüş halidir. Şubat 12 ay içerisinde ikinci aydır.

Şubat Ayı Kaç Gün Çeker?

Dünya, Güneş etrafındaki tam turunu 365 gün 6 saatte tamamlamaktadır. 6 saattin aylara dağılımı bazı ayların 31, bazı ayların ise 30 günden oluşmasını sağlamaktadır. Peki, Şubat ayı neden 28 günden oluşuyor? Dünya ile Güneş’in konumu hızla doğru orantılıdır. Hız artıkça Güneş’e yakınlık artacaktır. Bu sebeple Güneş kış aylarında Dünya’ya en yakın, yaz aylarında ise en uzaktır. Hızın artmasına paralel olarak günler de kısalacaktır. Bu sebeple Şubat ayı 28 gün çekmektedir. 4 yılda bir ise 29 gün çekmektedir.

Şubat Ayında Kaç Gün Var?

Şubat ayı artık yıllarda 29 gün çekerken diğer yıllarda 28 gün çekmektedir. 29 gün 4 yılda bir denk gelmektedir. Şubat ayı 2023 yılında 28 gün çekerken gelecek yıl yani 2024 yılında 29 gün çekecektir. Bunun sebebi Şubat’tan bir günün alınıp Ağustos ayına eklenmesidir. Böylece 30-29 döngüsünde olan Şubat ayı 29-28 gün döngüsüne geçer. Şubat ayı bu yüzden 28 günden oluşmaktadır.

Şubat Hangi Ay?

Aylar belirli bir sıralamadan ilerler. Yılın ilk ayı Ocak, son ayı ise Aralık’tır. Aralığın bitişiyle ve Ocağa geçişle birlikte yeni yıla geçilir. Küçük ay olarak da adlandırılan Şubat ayın yılın ikinci ayıdır. Aylara sırasıyla; Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık’tan oluşur. Bu sıralamaya göre ikinci ayda yer alan Şubat ayı 28 günden oluşmaktadır. 28-29 gün döngüsüne sahip olan tek aydır. Diğer aylar 30-31 günden oluşmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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