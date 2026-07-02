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        Haberler Bilgi Ekonomi Temmuz zammı ile 65 yaş aylığı ne kadar olacak? Yaşlılık maaşı zammı için gözler yeni oranda

        Temmuz zammı ile 65 yaş aylığı ne kadar olacak? Yaşlılık maaşı zammı için gözler yeni oranda

        Temmuz ayı zam süreciyle birlikte milyonlarca vatandaşın gözü sosyal yardım ödemelerine çevrildi. Memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda güncellenen 65 yaş aylığının da temmuz zammıyla birlikte yükselmesi bekleniyor. İlk beş aylık enflasyon verilerine göre oluşan artış oranı sonrasında, 65 yaş aylığının yeni tutarı haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Peki, temmuz zammı ile 65 yaş aylığı ne kadar olacak? İşte yaşlılık maaşı zammı son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 08:20 Güncelleme:
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        65 yaş aylığı alan vatandaşlar, temmuz ayında uygulanacak zam oranını merakla bekliyor. Enflasyon verileri ve memur maaş katsayısındaki değişime bağlı olarak artırılan yaşlılık aylığında yeni tutarın kısa süre içinde netleşmesi beklenirken, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından zamlı ödemeler de hesaplanacak. Böylece sosyal yardım kapsamındaki 65 yaş aylığı, yeni katsayı üzerinden hak sahiplerine ödenecek. Detaylar haberimizde...

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        5 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

        Memur maaşları ve emekli memur aylıklarında 5 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 12,41 oranında artış farkı oluştu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında ise aynı döneme ilişkin enflasyon farkı yüzde 16,61 olarak hesaplandı.

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        65 YAŞ AYLIKLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

        Memurlara yapılacak zam ile birlikte 65 yaş aylığı dahil 13 sosyal yardımda artış yaşanacak. Emeklilere yapılacak zam ile de SSK ve Bağ-Kur üzerinden maaş alan dul ve yetimlere yapılacak zam belli olacak. Kesin oran için haziran ayı enflasyon verisi bekleniyor.

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