Başkan Biden’a rahat yok 0:00 / 0:00

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri James Comer ve Jim Jordan bugün Kongre'de basın toplantısı düzenleyerek, Başkan Biden ile ilgili yeni dönemde ciddi bir soruşturma hazırlığı yaptıklarını açıkladı.

Comer, 'Biden aile üyelerinin sadece Başkan Biden'ın çevresini ve gücünü kullanarak milyoner olduğunu' iddia etti. Comer, "Joe Biden, Hunter Biden'ın iş anlaşmalarına doğrudan dahil oldu mu? Bu bizim soruşturmamız olacak" dedi.

Cumhuriyetçi Partideki temsilciler, Baskan Biden'ın oğlunun 'kara para aklama', 'vergi kaçakçılığı', 'yabancı temsilciler kayıt yasası çiğnemek' gibi suçlar işlediğini iddia ediyor.

Basına açıklama yapan James Comer'ın Temsilciler Meclisi'nde Gözetim Komitesi Başkanı, Jim Jordan'ın ise Temsilciler Meclisi'nde Adalet Komitesi Başkanı olması bekleniyor.

Cumhuriyetçiler, Kongre Ara Seçimleri öncesinde Kongre'de çoğunluk alınırsa, "Biden soruşturmalarını başlatacağız" açıklamasını yapmıştı.

Biden'ı görevden alma süreci, Temsilciler Meclisi'nden geçse bile, Senato'nun çoğunluğu Cumhuriyetçilerde olmadığı için, nihai sonuca ulaşma şansı yok.

Hatırlanacağı üzere Trump 13 Ocak 2021'de Temsilciler Meclisi'nde azledilmiş, Senato'da ise bazı Cumhuriyetçilerin bu girişime karşı çıkmasıyla görevde kalmıştı.

Kongre'de yeni dönem 1 Ocak 2023'te başlayacak.

Fotoğraf: AP