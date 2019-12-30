Teneffüs sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Kelimenin doğru yazımı nasıldır? Başta öğrenciler olmak üzere pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

TENEFFÜS NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, teneffüs şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "tenefüs, teneffus" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "teneffüs"tür.

TENEFFÜS NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki anlamları "solunum, temiz hava almak, dinlenmek için verilen ara" olan teneffüs, Arapça kökenlidir.