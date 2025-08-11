Tenis şampiyonu Rafael Nadal ikinci çocuğunu kucağına aldı

Emekli profesyonel tenisçi Rafael Nadal'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi. 39 yaşındaki İspanyol tenis efsanesiyle 37 yaşındaki eşi Mery Perello'nun, iki yaşındaki oğulları Rafa'nın ardından ikinci çocuklarının 7 Ağustos'ta doğduğu öğrenildi.

Çift, yeni doğan oğullarına Mery Perello'nun 2023'te hayatını kaybeden babası Miguel'in adını verdi.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Rafael Nadal ile Mery Perello, bebekleriyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Çift, büyük oğulları Rafa'nın doğumunu da duyurmamış; Nadal, doğumdan birkaç ay önce eşinin hamile olduğu haberlerini doğrulamıştı.

REKLAM

Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından 209 hafta boyunca dünya bir numarası olarak listelenen Rafael Nadal, 14 kez Fransa Açık şampiyonu olarak rekor kırmasının yanı sıra toplamda 22 kez Grand Slam kazanarak bunu başaran ilk erkek tenis oyuncusu oldu. 36 Masters şampiyonluğu ve bir Olimpiyat altın madalyası da dâhil olmak üzere 92 tekler şampiyonluğu kazanan Nadal, bunların 63'ünü toprak zeminde elde etti.

Rafael Nadal, teklerde Kariyer Golden Slam'ını tamamlayan üç erkek tenisçiden biri oldu. Sporcu, 10 Ekim 2024'te tenisten emekli olduğunu açıkladı.