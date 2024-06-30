Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis Grand Slams Teniste Wimbledon heyecanı başlıyor - Tenis Haberleri

        Teniste Wimbledon heyecanı başlıyor

        Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın ana tablo maçları yarın İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 11:43 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teniste Wimbledon heyecanı başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon, bu yıl 1-14 Temmuz tarihlerinde organize edilecek.

        Londra'daki All England Lawn Tenis Kulübü, ilk kez 1877 yılında düzenlenen Wimbledon'ın maçlarına 137. kez ev sahipliği yapacak.

        Wimbledon'da toplam 50 milyon sterlinle para ödülü organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Turnuvada teklerde şampiyon olan sporcular ise 2,7'şer milyon sterlin para ödülü kazanacak.

        DJOKOVIC'İN KARARI DENGELERİ BELİRLEYECEK

        Fransa Açık'ta sağ dizinde menisküsü yırtılan ve 5 Haziran'da ameliyat edilen Djokovic'in turnuvaya katılıp katılmaması hem kendisi hem rakipleri için büyük önem taşıyor.

        REKLAM

        Londra'ya gelen ve Merkez Kort'ta perşembe günü dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile antrenman yapan Sırp tenisçi, cuma günü kura çekimine de katıldı.

        Turnuvada son 5 yılda oynadığı finallerin 4'ünü kazanan 37 yaşındaki Djokovic, 14 Temmuz'da kariyerinin 25. zaferine ulaşması halinde Margaret Court'u geride bırakarak "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" ünvanının tek başına sahibi olacak.

        Sırp tenisçi ayrıca 8 kezle Roger Federer'in elinde tuttuğu Wimbledon'da en fazla şampiyonluk yaşayan erkek tenisçi rekorunu egale edecek.

        Djokovic, ilk gün programı açıklanmadan önce turnuvadan çekilirse kurallara göre, 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev Sırp raketin, 17 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime de Medvedev'in yerini alacak.

        Sırp raket ilk gün programı açıklandıktan sonra turnuvadan çekilirse, elemelerin şanslı kaybedenlerinden biri onun yerini alacak.

        Tek erkekler kurasında 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner, son şampiyon Carlos Alcaraz (3), Rus Daniil Medvedev (5), Norveçli Casper Ruud (8) ana tablonun bir yarısında; Djokovic (2), Alman Alexander Zverev (4), Rus Andrey Rublev (6), Polonyalı Hubert Hurkacz (8) diğer yarısında yer alıyor.

        REKLAM

        SWIATEK, MERKEZ KORT'TA İLK ŞAMPİYONLUĞUNU HEDEFLİYOR

        Kadınlarda son iki yılı dünya 1 numarası olarak tamamlayan Polonyalı Iga Swiatek, güneybatı Londra'da ilk, kariyerinin ise 6. grand slam turnuvası için korta çıkacak.

        Oyunu çim zeminde zayıf kalan 23 yaşındaki Swiatek, son 3 yıldır şampiyon olduğu Roland Garros'un ardından Wimbledon'da istediği performansı şu ana kadar gösteremedi. Polonyalı tenisçi, turnuvada en fazla çeyrek finale çıkabildi.

        Son 7 finali farklı isimlerin kazandığı Wimbledon'da, son iki yılın finalisti Tunuslu Ons Jabeur (10), son iki grand slam turnuvasında yarı final oynayan ve şampiyona (Sabalenka ve Swiatek) kaybeden dünya 2 numarası ABD'li Coco Gauff, geçen yıl olduğu gibi bu yıla da Avustralya Açık şampiyonluğuyla başlayan Belaruslu Aryna Sabalenka, şampiyonluk için diğer öne çıkan isimler.

        Ana tabloda Iga Swiatek (1), Elena Rybakina (4), Jessica Pegula (5) ve son şampiyon Marketa Vondrousova (6) üst yarıda; Coco Gauff (2), Aryna Sabalenka (3), Jasmine Paolini (7) ve Qinwen Zheng (8) alt yarıda yer alıyor.

        NADAL OLİMPİYATLARI TERCİH ETTİ

        Sakatlığı nedeniyle son 5 grand slam turnuvasında sadece Fransa Açık'a katılan, Paris'e de ilk turda veda eden İspanyol tenisçi Nadal, Wimbledon'a katılmama kararı aldı.

        REKLAM

        Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki Nadal, Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edeceğini ve toprak zeminde hazırlıklarını sürdürmenin performansı için daha iyi olacağını kaydetti.

        EN ÇOK FEDERER VE NAVRATILOVA KAZANDI

        Wimbledon'da tek erkeklerde İsviçreli Roger Federer 8, tek kadınlarda ise ABD'li Martina Navratilova 9 şampiyonlukla rekoru elinde tutuyor.

        Teklerde en fazla kazanan sporcular şöyle:

        Erkekler:

        Roger Federer (İsviçre) - 8 kez

        William Renshaw (Büyük Britanya) - 7

        Pete Sampras (ABD) - 7

        Novak Djokovic (Sırbistan) - 7

        Kadınlar:

        Martina Navratilova (ABD) - 9

        Helen Wills Moody (ABD) - 8

        Steffi Graf (Almanya) - 7

        Serena Williams (ABD) - 7

        Dorothea Lambert Chambers (İngiltere) - 7

        Son 10 yılın kazananları

        Erkekler:

        2013 - Andy Murray (Büyük Britanya)

        2014 - Novak Djokovic (Sırbistan)

        2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)

        2016 - Andy Murray (Büyük Britanya)

        2017 - Roger Federer (İsviçre)

        2018 - Novak Djokovic (Sırbistan)

        2019 - Novak Djokovic (Sırbistan)

        REKLAM

        2021 - Novak Djokovic (Sırbistan)

        2022 - Novak Djokovic (Sırbistan)

        2023 - Carlos Alcaraz (İspanya)

        Kadınlar:

        2013 - Marion Bartoli (Fransa)

        2014 - Petra Kvitova (Çekya)

        2015 - Serena Williams (ABD)

        2016 - Serena Williams (ABD)

        2017 - Garbine Muguruza (İspanya)

        2018 - Angelique Kerber (Almanya)

        2019 - Simona Halep (Romanya)

        2021 - Ashleigh Barty (Avustralya)

        2022 - Elena Rybakina (Kazakistan)

        2023 - Marketa Vondrousova (Çekya)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Yargıtay'dan emsal karar: Eşe başkasının yanında hakaret boşanma nedeni sayıldı
        Yargıtay'dan emsal karar: Eşe başkasının yanında hakaret boşanma nedeni sayıldı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        Fransa'da seçim başladı
        Fransa'da seçim başladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Son talibi M.United!
        Son talibi M.United!
        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        Panzerler çeyrek finalde
        Panzerler çeyrek finalde
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!