Teoman, gitarını satıyor

Teoman, çevrimiçi olarak gerçekleşecek olan Bosphorus Art Society, 'Cash on the Table' müzayedesi kapsamında 30 yıllık gitarını satışa çıkaracak.

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8 Temmuz saat 21:21'de düzenlenecek olan müzayedede Teoman'ın kariyeri boyunca tüm bestelerini yaptığı gitarı, çocuklar için açık artırmaya çıkacak. Elde edilen tüm gelir, Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanarak çocuklar için harcanacak.