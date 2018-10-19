Şarkıcı Teoman, önceki akşam esmer bir güzelle Cihangir'de yemek yerken görüntülendi. Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, flaşlar patlayınca şoke olan Teoman, "Selam beyler. Tanıştırayım sizi, hanımefendi kemancım olur" dedi.

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