        TEPAV: Ocak ayında gıda enflasyonu son iki yılın zirvesinde

        TEPAV Gıda Fiyat Endeksi'ne göre aylık gıda enflasyonu yüzde 5,17 olarak hesaplandı. Ocak ayı verileri, gıda fiyatlarında son iki yılın en sert aylık artışına işaret etti. Ocak ayında taze meyve ve sebze grubunda fiyatı en hızlı düşen ürünler portakal, havuç ve kuru soğan oldu. Buna karşılık kabak, taze fasulye ve patlıcan fiyatlarında dikkat çekici artışlar yaşandı

        Giriş: 02.02.2026 - 14:16 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:16
        "Gıda enflasyonu son iki yılın zirvesinde"
        Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Ocak 2026 dönemine ilişkin TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerini açıkladı.

        Buna göre, 1–25 Ocak 2026 döneminde derlenen verilerle aylık gıda enflasyonu yüzde 5,17 olarak hesaplandı. Ocak ayı verileri, gıda fiyatlarında son iki yılın en sert aylık artışına işaret etti.

        Ocak 2026 itibarıyla diğer kurumların açıkladığı aylık gıda enflasyonu oranları, TEGE’nin altında kaldı. Aynı dönemde TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu yüzde 3,58, İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTÜFE) ise yüzde 4,27 olarak ölçüldü.

        SEBZEDE SERT ARTIŞ, PORTAKALDA HIZLI DÜŞÜŞ

        Ocak ayında taze meyve ve sebze grubunda fiyatı en hızlı düşen ürünler portakal, havuç ve kuru soğan olurken; kabak, taze fasulye ve patlıcan fiyatlarında dikkat çekici artışlar yaşandı.

        Taze meyve ve sebze dışındaki ürün gruplarında ise dondurma, tavuk eti ve kabartma maddeleri fiyat artışlarıyla öne çıkarken; mayonez, lokum ve hazır kahvede fiyat düşüşleri gözlendi.

        YILLIK GIDA ENFLASYONU TEGE’YE GÖRE YÜZDE 30,5

        Ocak 2026 döneminde yıllık gıda enflasyonu, TEGE’ye göre yüzde 30,5 olarak hesaplandı. Aynı dönemde yıllık gıda enflasyonu TÜRK-İŞ mutfak enflasyonuna göre yüzde 41,1, İTO İTÜFE’ye göre ise yüzde 36,8 seviyesinde gerçekleşti.

        KKTC’DE AYLIK GIDA ENFLASYONU YENİDEN YÜKSELDİ

        KKTC-TEGE kapsamında 1–25 Ocak 2026 dönemine ilişkin verilerle aylık gıda enflasyonu yüzde 6,19 olarak hesaplandı. Dört aydır düşüş eğiliminde olan aylık gıda enflasyonu, Ocak ayında yeniden yükselişe geçti.

        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada

        ABD-İran hattında artan gerilimin ardından İstanbul'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi. Bakan Fidan görüşme sonrasında yaptığı açıklamada "İran'a müdahaleye karşıyız, İran'a olacak herhangi bir saldırıyı kabul etme...
