Ter kokusunun nedeni kıyafetleriniz olabilir! İşte kumaş çeşitleri ve özellikleri!
Hızlı tüketim çağının bize yaptığı en büyük kötülüklerden biri de hayatımıza kötü kumaşlardan üretilmiş kıyafetleri sokması. Sıcak yaz günlerinde daha öğle saatlerine gelmeden burnunuza gelen o ter kokusuna büyük ihtimalle kıyafetleriniz neden oluyor! Çünkü artık kıyafetlerimizin çoğu ter kokusuna neden olan kötü kumaşlardan üretiliyor...
Annelerimizle alışveriş yaparken hemen hepimizin annesi almak istediğimiz elbiseyi avuçlayıp kumaşını anlamaya çalıştığına şahit olmuşsunuzdur. Evet, bizden önceki neslin hayatını kolaylaştıran, bizimse farkında olmadığımız ya da bilmediğimiz için hayatımızı zorlaştıran bazı gerçekler var: Herkes terler ama kötü ter kokuları kötü kumaşlara özel olabilir...
Evet, onlarca kumaş türü var ve kıyafetlerimizin çoğunun kumaşını bilmiyoruz. Ama bilmemiz gereken temel bir şey var, o da naylon ve naylon karışımlı kumaşların kıyafetlerimiz için tercih edilmemesi gerektiği. Bugün tekstil endüstrisi neredeyse polyester kumaş üzerine inşa edilmiş gibi! Koca koca markalar bile yaz kreasyonlarında çekinmeden polyester kumaş kullanabiliyor!
Polyester ve naylon karışımlı kumaşlar neredeyse hiç ütü istemiyor. Yani kırışmıyor! Leke tutmuyor, su tutmuyor, bir kalıbı varsa bu kalıp bozulmuyor... Modern ve kentli hayatlar için bu inanılmaz bir özellik, kabul ediyoruz ancak polyester ve naylon kumaşlar nefes almıyor!
Doğal olmayan sentetik ipliklerden üretilen bu kumaş aslında suni bir kumaş. Evet çok fazla ve çok hızlı üretiliyor çünkü doğal ve sağlıklı ipliklere göre çok ucuz... Bu ucuz ve sentetik kumaş sağlığımız için zararlı, sıcak yaz günleri içinse oldukça kötü bir tercih! Naylon karışımlı kumaşlar ise petrolden üretiliyor! Neden tercih etmemeniz gerektiğiniz uzun uzun anlatmaya gerek yok bu bilgiden sonra...
Kıyafetlerinizi seçerken, özellikle yaz aylarında kullanacağınız kıyafetlerinizi seçerken doğal ipliklerden üretilen ve nefes alan kumaşlar seçmelisiniz. Herkes terler! Terlemeyi engellemke mümkün değil, ayrıca sağlıklı da değil. Yapacağımız şey, terimizi emecek ve kötü kokmasına izin vermeyecek kumaşlardan üretilen kıyafetler seçmek. İşte sağlıklı ve doğal ipliklerden üretilen kumaşlar...
1) PAMUKLU KUMAŞ
Adı üstünde, pamuklu kumaş! Tarlaları beyaz bir örtü gibi örten pamuktan üretiliyor. Hem yaz aylarında hem de kış aylarında kullanıma uygundur. Kış aylarında sıcak tutar, yaz aylarında nemi emeceğinden serin tutar. Üstelik nefes alır, cildinize ağırlık yapmaz ve asla terletmez. Hafif ve gevşek dokunan bir kumaş olması avantajdır ancak pamuklu kumaşta dikkat etmeniz gereken şey ısıdır.
Pamuklu kumaş çeker, yüksek sıcaklıklarda yıkanmaması tavsiye edilir. Yüksek sıcaklıklarda yıkandığında kıyafetiniz küçülebilir. Ayrıca leke tutmaya yatkındır, dikkatli kullanılmalıdır. Pamuklu kumaş, ütü isteyen bir kumaş türüdür.
2) ŞİLE BEZİ
Bu aslında pamuklu kumaşın bir çeşididir desek yalan söylemiş olmayız. Şile bezi, keten iplik kullanılarak üretilir ama pmauk iplikle dokunur yani tamamen doğal ve sağlıklı bir kumaş türüdür. Şile bezi yüzde yüz pamuklu kumaşlara nazaran daha az ütü ister. dündelik hayatta daha kullanışlı kabul edilir. Nefes alır, terletmez, ter kokusuna neden olmaz. Genellikle yazlık kıyafetlerin üretiminde kullanılır çünkü serin tutar.
3) KETEN
Keten kumaş, aynı isimli bir bitkiden üretilir. Keten bitkisinin saplarından üretilen keten kumaş pamuktan daha sağlam ve dayanıklı bir türdür. Bu kumaş türü de tamamen doğal bir türdür, sağlıklıdır, nefes alır ve terletmez. Pamuğa göre daha kolay üretilir ve daha yaygındır.
İnce ve pürüzsüz bir yüzeyi olan keten kumaş kaşındırmaz ve terletmez özellikle gömlek ve elbise üretiminde çok popüler bir kumaştır. Keten kumaş pamuğa göre daha hızlı kurur. Suyu emer ve yaz aylarının favori kumaşlarındandır. Tek handikapı çabuk buruşur, sürekli ütü ister...
4) İPEK KUMAŞ
İpek kumaş, kumaşların biriciği ama maalesef en pahalısı... Gündelik hayatta ipek kumaştan kıyafetler giymek pek çoğumuzun bütçesini aşar ancak ipek kumaş gerçekten çok özel ve çok kaliteli bir kumaştır. İpek böceğinin kozasından üretilen ipek kumaşın üretimi çok maliyetlidir. Kullanımı da epey bakım gerektirir ama ipek kumaş da terletmeyen, nefes alan, doğal kumaşlardandır.
5) KREP KUMAŞ
Krep kumaş şimdiye kadar sıraladıklarımız içinde yarı doğal tek kumaş türüdür. Pamuk, yün, ipek ve biraz da sentetik ipten üretilir. İçindeki sentetik katkıya rağmen terletmeyen ve nefes alan kumaşlar arasında yer alan krep kumaş genelde kadın giyim ürünlerinde kullanılır.
Likralı ve esnek yapısıyla bilinen krep kumaş hafiftir, kolay kolay kırışmaz. Yani gündelik hayatta kullanıma uygundur, çok ütü istemez.
6) POPLİN KUMAŞ
Poplin kumaş ya da halk arasındaki yaygın kullanımıyla nevresimlik kumaş, bugün çoğunlukla pmauktan üretilen bir kumaş türüdür. Zaman zaman pamuk, ipek ve yün karışımından üretildiğine de rastlanır. Sık dokunan bir kumaştır ama yumuşak bir yapısı vardır.
Sık dokunması nedeniyle kolay kolay leke tutmayan poplin kumaşlar nefes alır ve nemi hapseder. Ter kokutmayan kumaşlardan biridir.
7) VİSKON KUMAŞ
Viskon kumaş kayın ağaşlarından üretilen içinde selüloz da olan bir yumaş türüdür. Nefes alır ve terletmez. Pamuğa göre daha dayanıklıdır. Günümüzde sentetik karışımlı viskon kumaşların kullanımı çoğaldı bu yüzden viskon kumaşı kontrol ederek almakta fayda var. Genel hatlarıyla hafif bir kumaştır ve tüylenme yapmaz.
8) PENYE KUMAŞ
Pamuk, viskon, likra gibi birden fazla iplik türünün karışımı olarak üretilen penye kumaş da nefes alan ve hava geçirgenliği olan kumaşlardandır. Oldukça dayanıklıdır, terletmez ve çok hızlı kurur. Yumuşak yapısıyla bilinen penye kumaşlar da sağlıklı kumaşlardan biridir.
9) TRİKO KUMAŞ
Yün ve pamuk kullanılarak üretilen triko kumaş sağlıklı kumaşlardan bir diğeridir. Genelde kış mevsiminde kullanılan triko kumaşlar birkaç senedir özellikle tasarım plaj ürünlerinde de kullanılıyor. Nefes alabilen ve terletmeyen bir kumaştır.