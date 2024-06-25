Ter kokusunun nedeni kıyafetleriniz olabilir! İşte kumaş çeşitleri ve özellikleri!

Doğal olmayan sentetik ipliklerden üretilen bu kumaş aslında suni bir kumaş. Evet çok fazla ve çok hızlı üretiliyor çünkü doğal ve sağlıklı ipliklere göre çok ucuz... Bu ucuz ve sentetik kumaş sağlığımız için zararlı, sıcak yaz günleri içinse oldukça kötü bir tercih! Naylon karışımlı kumaşlar ise petrolden üretiliyor! Neden tercih etmemeniz gerektiğiniz uzun uzun anlatmaya gerek yok bu bilgiden sonra...